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老將對戰新兵　民建聯人才庫42成員周日上擂台辯論

政治 16:01 2021/10/08

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民建聯立法會議員張國鈞。（林曉君攝）

民建聯建立的「賢路」人才庫，經過兩輪遴選，現時已累了50人，包括民建聯成員和非民建聯成員。這個人才庫是民建聯選拔及推薦人才參選立法會、加入政府問責團隊、行政會議成員之用。外界關注這批人才何方神聖，而在今個星期日下午，大家就有機會一窺其中42人實力如何。

事關民建聯周日將舉辦辯論擂台，民建聯副主席今與傳媒茶敘時透露，42人分別在10場辯論中，展現其辯才、治政能力等，而10個民建聯立法會議員會落場，與一班新人一較高下，包括主席李慧琼。據悉，李慧琼落場是希望以身作則，「主席參加後，其他立法會議員都願意落場，接受其他成員的挑戰。」而另一考慮是，避免讓其他成員誤以為，資深者就無須參加培訓，理所當然優先獲得提名。

至於辯題，主要圍繞施政報告及民建聯過往倡議，包括「香港不應該採用與病毒共存的策略對抗新冠肺炎」、「特區政府應以共同富裕為施政目標」，張國鈞抽中的正是「共同富裕」一題，準備時間不多，他坦言有壓力。

值得留意的是，每個辯題只有一名立法會議員參與，並且都是代表正方。張國鈞解釋，是考慮到立法會議員對政策比較熟悉，希望每組有一個立法會議員帶動全組討論，二則因為辯題本身都是民建聯的立場，如非正方擔心市民混淆。

民建聯又邀請了基本法委員會副主任譚惠珠、中文大學社會工作學系教授王卓祺、資深傳媒人周融擔任評審，屆時三人會將參加者的表達能力、對政策的理解程度、治政能力等紀錄在案。不過今次就不會有輸贏，張國鈞表示，辯論擂台屬人才庫培訓內容之一，紀錄表現亦只供內部參考，若有合適崗位，就會據此推薦，希望將推薦程序「科學化」。

不過，這些培訓表現似乎並非唯一準則，雖然人才庫中容許非民建聯中人參與，但張國鈞明言，有機會會優先推薦民建聯中人，「但亦不排斥非民建聯人才，如果政府看中想吸納，我們絕對歡迎。」他又稱，有數人已表示有意加入民建聯。

人才庫共有50人，今次僅42人參加，張國鈞稱，他們今次未能參與的原因包括時間未能配合等，但強調今次不參與不代表他們會就此錯失提名機會。

10個辯題如下：

1. 特區政府應制定國民經濟及社會發展五年規劃
2. 香港不應採用「與病毒共存」的策略對抗新冠肺炎
3. 特區政府應放棄「小政府 大市場」的心態
4. 應立即開發郊野公園邊陲地帶以興建房屋
5. 香港應開徵資產增值稅
6. 香港應強制大學生參與短期軍訓
7. 特區政府應以共同富裕為施政目標
8. 應修訂《保護海港條例》為發展拆牆鬆綁
9. 香港應推行全民強制醫療保險
10. 香港應立法強制市民退休後把強積金轉為年金

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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