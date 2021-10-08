布志綸首開個人演唱會　 Alan透露有一個心願未了

▲ 前Mr.主音布志綸將開音樂會。

布志綸（Alan）早前推出了單曲〈第一億次細胞分裂〉，有不少好評。《FTLife富通保險呈獻：布志綸Alan Po 2021音樂會》是Alan加入Sony Music後首個音樂會，同時亦是他在香港的首個個人Show，所以Alan比任何人都要期待。

Alan說：「在我個人的音樂旅途上可以突破自我，所以在新歌《第一億次細胞分裂》中，樂迷會發現到我都有爆發正能量的一面；自個人發展以來，我都好想搞一個屬於自己個人音樂會，不理幾多人都好，終於可以做到！」由於意義重大，Alan對於今次音樂會不敢怠慢，早就加操體能，以保持最佳狀態，跟樂迷相聚。

▲ 前Mr.主音布志綸將開音樂會。

從樂隊年代到個人發展，Alan歷年來都創作過不少作品，今次首度舉行個人音樂會，Alan分享了最大心願：「我好希望成個rundown可以是我個人創作：除咗個人作品外，亦可以演唱返我寫俾Mr.的作品！但我又好想Cover（翻唱）別人作品，故未知怎取捨。」

不過Alan明言，最希望製作團隊共同構思出一個令到大家都格外難忘的演出，為自己的個人音樂會製造更多美好的回憶。

同場加映：Anson Lo訪問