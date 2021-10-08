【暴雨成災】東涌綫列車車廂滴水　港鐵：正調查事件原因

▲ 地鐵列車頂滴水，乘客慌忙走避。（香港突發事故報料區Facebook）

今日（8日）天文台在早上11時45分發出黑色暴雨警告，市民在網上發布各區水浸，狀況慘烈，有部分地區水深高達市民小腿位置。其後，天文台改發紅雨警告 受獅子山及風暴潮影響低窪地區水浸。【不斷更新】

在Facebook群組香港突發事故報料區一段片段中，拍攝到在地鐵的列車廂頂有水不斷滴出，地面已被滴水浸濕，甚至有積水，有坐在滴水下方的市民乘客慌忙起身走避。

▲ 地鐵列車頂滴水，乘客慌忙走避。（香港突發事故報料區Facebook）

港鐵回覆TOPick查詢，表示不清楚該短片的拍攝時間及地點。不過，港鐵指今早本港大部分地區廣泛大雨，部分於露天路段的列車受天雨影響，車務控制中心留意到有數架東涌綫列車出現車廂滴水的情況，已即時安排職員上車清理。港鐵強調，事件沒有影響列車服務或行車安全，列車有定期檢查及維修保養。另外，工程人員正詳細檢查相關列車，了解事件原因以妥善處理， 並全力改善滴水情況。

【暴雨成災】 多區嚴重水浸地鐵漏水 驚見小噴泉及瀑布奇景



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記者：曾卓鋒、李榮忠