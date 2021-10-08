【性侵女同志】男扮TB涉性侵女同志　陪審團裁定強姦等罪名不成立

▲ 男扮TB涉性侵女同志，陪審團裁定強姦等罪名不成立。（資料圖片）

無業男涉於女同志交友應用程式中自稱是「TB」，認識年約20歲女同志，被對方稱呼為「姐姐」。其後相約女同志到酒店，無業男涉強姦及非禮女同志，早前於高等法院否認強姦及非禮罪受審。6男1女陪審團今(8日)退庭商議後，裁定兩項罪名不成立，被告無罪釋放。

被告曾子豪（現年30歲），被控1項強姦及1項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯X。6男1女陪審團退庭商議後，以大比數裁定被告強姦罪名不成立，並一致裁定被告猥䙝侵犯罪名亦不成立。

控方早前指，被告於2019年11月21日，於女同志交友軟件應用程式「Buttlefly」的帳户名稱為「Jan」，資料顯示為TB（Tomboy），並與年約20歲的X私訊，問及X「想搵點嘅人」，X以英語回應「A girl who cares for me」（1個關心我的女仔），X亦稱呼被告為「姐姐」。

及至2020年2月17日，被告於另1個女同志交友軟件應用程式中，與X私訊及交換電話以whatsapp聯絡。同月24日，被告與X透過whatsapp對話，並於1個討論性虐待（SM）群組中討論有關話題，被告並邀請X到酒店「玩SM」。

X早前作供指，她的認知是被告為女人，X供稱若知道被告是男人，便不同意和他「開房」及進行任何性行動。X指到達酒店房後赤裸躺在床上，被告到達後用手撫摸其身體，其後用黑色小拍拍打其臀部，並以低溫蠟滴在其背部，之後再撫摸其下體，X指過程中被告沒有說話及沒有脫去衣服。

X指其後被告脫去長褲，只露出「孖煙囪，用被蓋著自己，並於床上撫摸其下體。X供稱感到有異物進入身體，當時想及是否有陽具形狀的性玩具，曾問及被告「乜嘢嚟」，被告則問X「舒唔舒服呀」。X供稱其後感到肉的質感，遂再問「乜嘢嚟㗎」、X懷疑被告是男人，意識到有問題，大叫「乜你男人嚟㗎」，並用力推開被告。X供稱當時感到「好反感，覺得佢好變態」，離開後致電友人Y告知事件，其後報警。

被告自辯稱登入女同志交友應用程式只想「識女仔」及「純粹八卦」，填上「TB」只為盡快登入。被告稱不肯定事主是否女同性戀者，因事主「從來無表達過只鍾意女人或者唔鍾意男人」。控方指事主X稱希望找「A girl who cares for me」（關心我的女孩子），被告供稱看到「girl」這個字，但沒有留意當中含意，只留意「cares for me」，被告又指在網絡世界「唔會每句去深究」。被告否認於女同志交友網站中欺騙X，誤導對方相信自己是女性，從而與X進行非法行為。

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記者：楊詠渝