【最強外母】甄子丹64歲凍齡外母生日　與女兒詩詩圓圓合照激似三姊妹

▲ 汪詩詩及妹妹汪圓圓為64歲媽媽慶祝生日，好像三姊妹合照。

「宇宙最強」甄子丹的太太汪詩詩及姨仔汪圓圓，與媽媽的感情非常深厚，10月6日是汪媽媽的64歲生日，詩詩及圓圓在IG分享多張與媽媽慶生的照片，三母女頭貼頭合照非常溫馨，當中汪媽媽的凍齡外表好吸睛，網民大讚像三姊妹合照。

相中的汪媽媽穿上黑色碎花連身裙，氣質高貴，與兩位女兒近距離合照時，也沒有被比下去，反而似足兩人的大家姐。汪媽媽在生日派對中更收到五束特大玫瑰花，笑得非常燦爛。網民都一面倒盛讚汪媽媽雖年屆64歲，但仍保養得宜，「媽咪氣質好好」、「美麗的家庭」等。

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有「宇宙最強外母」之稱的汪媽媽比女婿甄子丹僅大6歲，甄子丹曾揚言彼此很投契，更感謝外父外母幫助照顧及愛錫小朋友。

雖然甄子丹自言是個不合格的爸爸，經常因工作一走幾個月，全靠太太汪詩詩做他的最強後盾，把家庭和公司業務打理得很好，還教到子女乖巧有禮，懂得體諒爸爸，令他可以無後顧之憂去工作。

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甄子丹亦大讚太太經常安排家族活動和旅行，維繫一家人的感情。從汪詩詩的社交平台中亦經常見到三代同堂的玩樂照，而甄子丹在大時大節都有現身，陪過外母及已故外父飲茶，是一位好女婿。

▲ 汪氏大家族。（IG圖片）

現年58歲的甄子丹與40歲的汪詩詩於2003年結婚，誕下一對仔女，長女甄濟如（Jasmine）已經17歲，細仔甄濟嘉（James）13歲。在爸媽的音樂薰陶下，Jasmine和James都懂得多種樂器，最擅長彈琴、彈結他，Jasmine具有歌唱天份。

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甄子丹將培育子女的功勞歸於太太，她擅長彈琴，亦經常陪伴子女練琴，感謝太太的付出。汪詩詩與年約26歲繼子甄文焯（Jeff）亦相處融洽，令他與同父異母的弟妹感情好，難怪甄子丹曾揚言自己是世上最幸運的父親。

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責任編輯︰王明芳