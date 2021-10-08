【暴雨成災】跑馬地棚架倒塌致1死2傷成因待調查　死者事發前正進行地基工程

▲ （曾秋文攝）

跑馬地樂活道今日（8日）有一幅大型棚架倒塌，造成最少1死2傷，2部私家車被壓損。消防處助理消防區長黃家浩指，在今日早上10時16分接獲報案，並在1小時20分後救出被壓在棚架下的1男1女2名工人，其中男子並無受傷，女子被救出時嘴部有血、眼部腫脹，送院後證實不治。

跑馬地樂活道6號比華利山今日（8日）早上有一幅100米乘150米棚架倒塌，消防在10時16分接獲報案，到場時發現2部私家車被壓於棚架下，司機已自行離開車廂，其中一名43歲男子手部受傷。

消防據現場人士提供資訊，開始在棚架下進行搜救，截至6時許，共救出1男1女2名工人，其中其中男子並無受傷，女子被救出時嘴部有血、眼部腫脹，送院後證實不治。

黃家浩指，現場天氣惡劣，塌棚範圍大、有進一步倒塌風險均令搜救更加困難。

據現場人士指，該名女子為進行地基工程的雜工。黃家浩指，棚架倒塌原因、死者及其他工人事發前的情況均會交由有關部門調查，搜救工作仍在繼續。

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責任編輯：陳梓蔚