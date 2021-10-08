  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (週五) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【致命意外】跑馬地樂活道棚架倒塌致1死1傷　死者事發前正進行地基工程

社會 16:39 2021/10/08

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

跑馬地樂活道今日（8日）有一幅大型棚架倒塌，造成最少1死1傷，2部私家車被壓損。消防處助理消防區長黃家浩指，在今日早上10時16分接獲報案，並在1小時20分後救出被壓在棚架下的1男1女2名工人，其中男子並無受傷，女子被救出時嘴部有血、眼部腫脹，送院後證實不治。

跑馬地樂活道6號比華利山今日（8日）早上有一幅100米乘150米棚架倒塌，消防在10時16分接獲報案，到場時發現2部私家車被壓於棚架下，司機已自行離開車廂，其中一名43歲男子手部受傷。

消防據現場人士提供資訊，開始在棚架下進行搜救，截至6時許，共救出1男1女2名工人，其中其中男子並無受傷，女子被救出時嘴部有血、眼部腫脹，送院後證實不治。

黃家浩指，現場天氣惡劣，塌棚範圍大、有進一步倒塌風險均令搜救更加困難。

據現場人士指，該名女子為進行地基工程的雜工。黃家浩指，棚架倒塌原因、死者及其他工人事發前的情況均會交由有關部門調查，搜救工作仍在繼續。

涉事承建商華營建築有限公司獨立非執行董事、立法會議員、樂活區區議員謝偉俊指，有關工程自2年前動工，現時已接近完工。他又指，對事件感到遺憾，但現階段不能代表公司評論事故，相關公司在事後補救和賠償方面，會作適當做法。

最新熱門影片：【暴雨成災】 多區嚴重水浸地鐵漏水　驚見小噴泉及瀑布奇景

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【黑色暴雨】放學時間黑雨警告再轉紅雨 家長疲於奔命接送子女：嬲咗
今日 15:17
【黑色暴雨】放學時間黑雨警告再轉紅雨 家長疲於奔命接送子女：嬲咗
【天氣惡劣】考評局宣布ACT美國大學入學考試改期舉行
今日 13:13
【天氣惡劣】考評局宣布ACT美國大學入學考試改期舉行
【天氣不穩】三號風球持續　今晚幻彩詠香江取消
今日 15:50
【天氣不穩】三號風球持續　今晚幻彩詠香江取消

你可能感興趣

【黑色暴雨】放學時間黑雨警告再轉紅雨 家長疲於奔命接送子女：嬲咗
今日 15:17
【黑色暴雨】放學時間黑雨警告再轉紅雨 家長疲於奔命接送子女：嬲咗
【天氣惡劣】考評局宣布ACT美國大學入學考試改期舉行
今日 13:13
【天氣惡劣】考評局宣布ACT美國大學入學考試改期舉行
【天氣不穩】三號風球持續　今晚幻彩詠香江取消
今日 15:50
【天氣不穩】三號風球持續　今晚幻彩詠香江取消
新冠肺炎疫情 編輯 司機 肺炎 消防處 工程 香港 暴雨 跑馬地

最高瀏覽

【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
17:32 2021/10/07
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭
13:37 2021/10/07
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭
【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩
18:30 2021/10/07
【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩