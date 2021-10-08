【無窮之路】陳貝兒走訪貴州希望小鎮　百年老寨獲企業援助起變化

TVB紀錄片《無窮之路》由主持陳貝兒與攝製隊穿梭全國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生。明天（10月9日）播出第8集，陳貝兒走訪貴州的劍河縣寨章村，細看一個破舊的百年老寨經歷翻天覆地的變化後，蛻變成希望小鎮。

寨章村居民面對惡劣環境

貝兒來到曾是全國最貧困地方之一的貴州，當地劍河縣一條歷史悠久的苗族村寨「寨章村」，「寨章村」予外界的印象只聯想起「窮、髒、亂」。

居民回想起當年屋內天花單靠蓋樹皮搭建而成，搖搖欲墜，似是隨時會倒下來。再加上交通閉塞，居民要划船才到達縣城，居住環境惡劣。

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重建小組感動村民

當企業願意伸出援手，將破舊村落全部舊屋拆卸重建，居民卻不情願，貝兒將逐一探討箇中因由。

貝兒又訪問希望小鎮項目組長張威，他憶述三顧草蘆游說村民重建舊村的經過。憑著組員的堅持不懈，誠意感動一眾村民。

昔日的破舊苗寨經歷翻天覆地的變化，重新進行鋪路及水電工程，呈現煥然一新的景象，搖身一變成今天的希望小鎮。村民田全和（田大哥）是曾經反對重建的一員，坦言不敢相信「幸福的降臨」。

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發展鄉村旅遊

企業不但為村民提供安居之所，也以地理優勢積極發展「鄉村旅遊」及「假日經濟」，於鎮上興建一座全新的渡假酒店及各式各樣的旅遊設施，同時創造不同範疇的工作與培訓。

於居民而言，這不單是一個就業機會，更是一家團聚的契機。以往農村人離鄉別井闖進城市打拼，只盼每年一次的相聚時刻。一個近家的就業機會，對於窮鄉僻壤的農村人實在是遙不可及的願景。

村民邰維紅是年輕一輩的寨章苗民，小鎮落成後便參加企業培訓，因而獲聘成為酒店接待員工，自此不再孤身作戰，與家人共享天倫之樂。貝兒見證著村民居住環境及生活條件的轉變，替他們開心之餘，更深深體會到家人帶來的源源動力。

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