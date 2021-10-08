【聲夢傳奇】胡鴻鈞+炎明熹齊上音樂節目　以歌聲回顧成長歷程

▲ 胡鴻鈞與炎明熹任《Bang Bang聲樂天派對》嘉賓。

港台電視31音樂節目《Bang Bang聲樂天派對》昨日（10月7日）邀胡鴻鈞（Hubert）及《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）參與節目錄影，演繹多首他們自選的歌曲，藉以分享自己的音樂歷程。

Hubert選唱的歌曲包括：《今天不營業》、《整親》、《心跳移植》、《妳幸福嗎？》及《謝謝你的應援 》。他表示，這5首歌對他來說各具意義，例如《心跳移植》突破了他的一貫風格，展示其唱R&B曲風的實力《整親》則訴說 他如何用正面的想法去面對網絡抨擊，並提醒同路人堅守追夢的初衷。

此外，Hubert特地第一次在電視節目上獻唱自己演唱會的主題曲《 謝謝你的應援 》，答謝歌迷一直對他的支持。

至於Gigi甫勝出歌唱比賽已不乏演出機會，在這次節目中，她選唱昔日參賽歌曲，包括王菲的《守望麥田》、林憶蓮的《沒有你還是愛你》、 梅艷芳的《親密愛人》 從中回憶自己如何演繹前輩的歌曲而漸漸獲得大眾的關注。

她還精心獻唱林曉培的《心動》及其首支個人單曲《真話的清高》，紀錄自己正式展開歌手之路。

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