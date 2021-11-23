【高效學習】畫概念圖及拆分字詞等 尋補導師分享考試9大高效溫書貼士

▲ Tutor Circle尋補導師 Jonathan分享測考前、中、後的高效學習法。

相信家長和同學都同意，香港學生的學習壓力不小，而且在溫習默書，甚至呈分試時都會遇到不同程度的困難。Tutor Circle尋補導師 Jonathan認為，兩個主因是溫習內容太多兼溫習時間不夠，以致有時默書、考試的結果未如理想，那有甚麼辦法可以改善呢？今天 Jonathan為大家分享溫習前、中、後時段各有哪些溫習貼士及技巧吧！

溫習前3大貼士

1. 規劃溫習時間表

有調查指，即使是DSE考生，會事先規劃溫習／執行時間表的同學也不多。其實規劃溫習目標、計劃是很重要的。而溫習時間表的重點有三：一是定下完成時間，二是每次溫習的時長，三是定下工作的拆分。

比如說，中文默書的範圍是三頁，一共八段，在兩星期後考，那麼是每天溫一頁、每天溫一段，還是每天10個詞語；是每次溫習半小時，還是一小時；是在一個星期後溫完，還是默書前兩天溫完，其實都有分別。

Tutor Circle 尋補導師 Jonathan建議，家長和同學可以按能力及時間來規劃，而原則是不要太趕、太近默書、呈分試日期完成，不然可能會感到壓力，這樣就能一步一步地把溫習工作完成，有成就感之餘也能減輕壓力，提升溫習效率。

2. 把溫習材料預先擺好

有了溫習時間表，下一步當然是執行時間表！這一步最大的困難大概是拖延了吧，而其解決方法可以很簡單：在前一天或做完功課之後，就把溫習材料如工作紙、課本、筆記，以及文具等找齊，放好在書桌上。這樣做的話要開始溫習時馬上就可以「一鼓作氣」地開始。如果在溫習前才找材料，那可能找着找着本來準備好溫習的心情已經散得七七八八了，就增加了拖延的機會。

3. 平復心情

在開始溫習前的一段時間，同學們儘管不要做些刺激活動，如打機、運動等，建議看看書（最好也是些節奏不太快、太緊張的書）、聽聽音樂，或者其他靜態活動，讓大腦放鬆，溫習時就不會因地回想或很想繼續先前的活動而不能集中精神，從而提升學習速度。

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溫習時3大貼士

4. 朗讀內容，注意讀音

在默書方面，溫習字詞時尤是英文字詞，朗讀和發音是很重要的。經常朗讀字詞，同學就能更好地掌握字母和發音之間的關係（letter-sound relationship），並發展拼音的技巧，提升記憶字詞的能力，長遠有助語言學習能力的提升。中文方面，如形聲字也能有類似的溫習方法，例如「濟」跟「齊」近音、「資」跟「次」近音，以此來幫助記憶字彙。

5. 拆分字詞

第二是可以把字詞分拆成兩三個不同的小部件來記憶，例如英文「comfortable」看來很長，分拆成「com/for/table」就很簡單了，又如「restaurant」分拆成「rest/aur/ant」，前面的rest和後面的ant，都是同學熟識的字，難度就大大減低。中文方面，也能分拆處理，如「熟」分為「享/丸/灬」，「讀」分為「言/士/罒/貝」等。

6. 標記重點

▲ 畫概念圖也是一個標記重點的方法。（圖片來源）

而在呈分試或考試方面，課本為了解釋清楚、增加趣味，往往會有很多文字、圖片，而那些內容是不用記憶的，所以同學可以把學習重點、老師着重提過等地方標記為重點，又或者另外記下寫成筆記，這樣就能清楚地了解地自己要記的部分是哪些。而寫成另外的筆記、概念圖（比較適合數學及常識科），可以一目了然地看到整個呈分試或考試重點，看起來溫習工作也不會那麼艱難。

溫習後3大貼士

7. 充份休息

所謂「休息是為了走更遠的路」，一次溫習時間不宜太長、內容不宜太多，也不宜持續溫習太久，最好是能溫習每半小時就小休一下，以回復專注力和精力。而每天也要有充足的睡眠時間，以維持日間學習和溫習的精神。

8. 複習

▲ 從遺忘曲線可見定期複習的重要性。

溫習完一次之後，可能會隨時間忘記已溫習的內容，因為溫習時，部分知識只成為了短期記憶，想要把它成為長期記憶，Tutor Circle 尋補導師 Jonathan建議同學們要定期複習了。每溫完一次，遺忘率就會減少，延長了記憶的「保存期」，直到溫得夠多，成為長期記憶，才不用擔心會忘記。

9. 適當鼓勵

最後，在默書或考試之後，假若成績不太理想，家長除了檢討之外也要鼓勵一下，才能了解到子女的學習困難或者溫習計劃不足之處，讓同學得到正面的回饋，建立信心；而成績好也不要忘了稱讚，讓同學繼續有動力努力學習下去。

總結

今次Tutor Circle 尋補導師 Jonathan的分享就到此為止。總括來說，同學們溫習默書／呈分試時，應該以不同方法如分拆學習、分拆字詞來記憶、定時休息， 盡可能不要太大壓力，以提升學習的效率和動力。家長方面則應該保持耐性和正面，以讓同學在學習以外不用承受太多其他心理壓力。

文章獲Tutor Circle尋補授權轉載。