【魷魚遊戲】玻璃工人下場悲慘現實同樣辛酸　兒子留學遭打死沉冤未雪

▲ 《魷魚遊戲》演玻璃工演員有悲慘過去。

Netflix劇集《魷魚遊戲》熱潮席捲全球，當中角色備受談論，除了主角李政宰、鄭浩妍、朴海秀之外，劇中配角的身世背景也受到關注。其中一集講眾人參予玻璃橋遊戲，扮演玻璃工的演員，劇中下場悲劇，而在真實中，此綠葉演員也有一段傷感過去。

在《魷魚遊戲》第7集，講一眾角色要挑戰玻璃橋關卡，需在橋上分辨出下一步哪一塊是強化玻璃，哪一塊是承受不起人體重量的普通玻璃，而其中一位因是有多年玻璃窗工作經驗的工人，故以專業技能利用光線作分析，成功帶領一眾人前進好幾格玻璃。

可是技倆被幕後操控者看穿，而把房內燈光調暗，致大家在最後一塊玻璃上進退失據，最終工人被曹尚佑推出去終踩破玻璃墮下慘死！

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演玻璃工人的演員李尚熙，近日接受韓國媒體訪問，就透露了自己一段真實悲慘過去。出身不算富裕的李尚熙，辛勞工作賺錢，2010年把大兒子送到美國洛杉磯上高中。

可是兒子某天上學途中，遭同學欺負並被擊打後腦昏迷，送院兩天終告死亡。行凶的學生雖被拘捕，但法庭最後以其自衛為理由，宣判無罪。

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哀痛欲絕的李尚熙，為了揭開兒子死亡真相，在當地展開了漫長的訴訟戰，在2016年於韓國時事節目受訪，一度引起關注。

事件至今仍未有一個交代，李尚熙在節目哀傷表示，因為作為父親的他無權無勢，致令兒子在天堂也得不到安息，令人聞者心酸。

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