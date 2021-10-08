【池水水質】家長投訴水上樂園水質差致出紅疹　皮膚科醫生分析水上樂園VS泳池水質差異

▲ 皮膚科專科醫生分析水上樂園與泳池水質的差異

水上樂園近期開幕，不少家長都帶同小朋友入場遊玩一番。不過，有家長投訴樂園水質不佳，稱一家四口玩完後，3母子都長出紅疹及痕癢。到底水上樂園的水質如何，與泳池水有什麼分別？皮膚科專科醫生葉榮根醫生為此在其Facebook專頁撰文，分析水上樂園VS泳池水質差異。

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葉醫生指，英國於4月12日已重開室內泳池，英國國家游泳組織Swim England聯同商界Water Babies及皇家拯溺會(Royal Life Saving Society)邀請倫敦帝國學院病毒教授Prof Wendy Barclay進行冠狀病毒及細菌可否在泳池傳播研究。

結果顯示，一般泳池水的氯氣能將冠毒傳染力大幅減低，泳池水由Water Babies提供，已足令冠毒及細菌不再傳播，加上水體積大，所含的菌份量極少，可說微不足道。

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他對水上樂園池水安全性充分信心，但水上樂園和泳池不同，用家身體長時間和玩樂設施緊密接觸，再在地心吸力壓力下不斷摩擦，而水接觸到身體的體積比泳池全身淹過的情況少很多，靠池水消毒來去除滑梯等表面的病毒、細菌，完全不切實際，全身長時間出汗亦淡化了消毒劑。

再者，未入場時已穿上的游泳鞋更令水質下降，若因長時間摩擦而有皮膚損傷比例一定不低，所以到水上樂園除了要金錢外，還要估算健康代價。

至於泳池便安全得多。

文章獲「葉榮根醫生Dr Ip Wing Kin」授權轉載。

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