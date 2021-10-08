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【新冠肺炎】48歲男患者女兒參與興趣班須強制檢測　涉「家燕媽媽」、琴行及補習班

社會 17:16 2021/10/08

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本港疫情逾一個月的「清零」恐斷纜，衞生防護中心今日（8日）公布，新增2宗確診個案，包括1宗輸入個案及1宗源頭不明個案；另錄得少於6宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午於疫情記者會中交代。

本地個案的48歲男患者於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員（香港空運貨站有限公司），他本周三（6日）進行每周恆常病毒檢測呈初步陽性，確診帶有L452R變種病毒，暫時源頭不明；患者一直無病徵，並於6月25日及7月28日在港接種兩劑科興疫苗。（詳情即看:【上一頁】)

48歲男患者於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員（香港空運貨站有限公司），其女兒病毒檢測為陰性，平日有參加興趣班。她逢星期三在就讀學校東華三院馬陳景霞幼稚園參與英文興趣班，班中有6人；星期四於隆亨利奧琴行學普通話，班中有4至6人；星期五5時至6時在新翠小樹苗，共有2人上課；星期六1時半在觀塘家燕媽媽參與hiphop班。此外，患者女兒曾在本月1日於8時半至12時半元州社區會堂表演；4日曾參與TVB《Hands Up》兒童節目，參與者有10人。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，患者女兒在參與興趣班期間有佩戴口罩，惟她亦指小朋友年紀尚幼，未必能妥善佩戴口罩。即使其女兒的檢測陰性仍要密切注意其徵狀，為安全起見，女兒參加的興趣班都要強制檢測。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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