【癌症警號】皮膚痕癢出疹以為患濕疹　求醫揭肝臟生10cm腫瘤【附肝臟5大警號】

▲ 醫生列出肝臟求救的5大警號

皮膚痕癢，也可能是肝臟出問題。台灣一名醫生分病例指，曾有病人因為皮膚持續痕癢，以為是濕疹，求醫後證實肝臟有一顆約10cm的腫瘤，屬於癌症病變。

台灣家醫科醫生陳欣湄在當地節目《健康2.0》講解肝臟異常時會出現的症狀。她指出，與其他器官不同的是，肝臟沒有神經，症狀不明顯，通常發現腫瘤時，已是5cm、10cm大。右肺下面就是肝臟，若肝腫瘤比較靠近肺部，出問題頂著橫膈膜或肺部時，會感到不舒服，較常出現食慾不振、消化困難等症狀，這情況可能會有腹水。

若腫瘤阻塞膽管，可能會出現黃疸，症狀較明顯，例如有茶色尿、眼白變黃、皮膚變黃等。肝臟是負責解毒、代謝的一個重要器官，若出問題，部份症狀較輕，例如：疲倦、皮膚痕癢。

胸前長「蜘蛛痣」 揭肝臟有腫瘤

陳醫生分享一宗病例指，曾有病人以為自己患濕疹而求醫。他因為皮膚痕癢，持續兩年後忍受不了，自行買藥膏塗抹，但未見好轉，遂向醫生求診。當病人揭開衣服後，發現他不是一般出疹，而是蜘蛛痣。蜘蛛痣會長在臉部、胸部這些位置。

與濕疹不同的是，用手指按壓時，周邊會像蜘蛛網般散開、退掉，但放手後，患處又再充血。病人需被轉介到腸胃科，經檢查後，發現肝臟有一顆約10cm的腫瘤，是癌症病變。她提醒，若出現黃疸、臉及胸前長出蜘蛛痣、皮疹不消退等症狀時，要盡快求醫。

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肝臟5大警號

若出現以下5大症狀，有可能是肝臟出問題：

皮膚：皮膚痕癢

胃：食慾不振

腸：噁心、嘔吐

膽：茶色尿

肝臟：極度疲勞、右上腹腫脹

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5類皮膚問題或與肝臟有關

台大醫院內科部兼任主治醫生葉佳衢也曾指出，除了皮膚痕癢外，以下5項皮膚問題也可能與肝臟有關，但他強調並非每個肝病患者都會出現這些皮膚問題，即使出現這些症狀其實也有可能牽涉其他病症，要及時求醫才可了解情況。

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責任編輯：羅嘉欣