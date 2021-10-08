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【虐待動物】警方元朗拘兩名男女　涉拍打及用硬物壓狗隻頸部

社會 19:55 2021/10/08

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警方FACEBOOK簡報2男女涉嫌殘酷對待動物案情。（警方facebook截圖）

警方今日（8日）在元朗拘捕2名男女，涉嫌殘酷對待動物，現正被扣留調查。

九龍城警區刑事調查支援隊表示，最近收到市民的舉報，指在社交媒體上廣傳一些影片，而這些影片可見到一名男子多次用力拍打一狗隻及用硬物連續用力壓在狗隻頸部，在片段中，亦聽到一名女子一邊拍片一邊嬉笑，以上片段引起警方高度關注，隨後作出積極跟進。

經深入調查後，警方鎖定一對男女，相信他們為狗隻的主人。而今日早上在元朗十八鄉路一個單位，以殘酷對待動物罪，拘捕一名26歲姓鍾本地男子及一名25歲姓陳本地女子。行動中亦找到為片段中的狗隻，初步檢驗狗隻健康狀況良好，已交由愛護動物協會職員作進一步檢驗。

警方指，非常重視及絕不容忍任何殘酷對待動物的案件，殘酷對待動物是嚴重罪行，而根據香港法例第169章（防止殘酷對待動物條例），任何人殘酷對待動物使任何動物受到不必要痛苦，一經定罪，最高刑罰可處罰款20萬元及監禁3年，切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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