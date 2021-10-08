【施政報告2021】港府料2035年可再生能源比例將增至最多10%　不排除引入內地核電

▲ 新一份《施政報告》中設立清晰的減碳中期目標，包括2035年淘汰燃煤發電、及至2050年將再生能源比率增至15%。（曾耀輝攝）

為爭取2050年前實現碳中和，新一份《施政報告》公布2035年或之前停用煤作日常發電，以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電，預計2035年的可再生能源比例，將增至7.5%至10%，長遠以增至15%為目標。

環境局局長黃錦星、環境局副局長謝展寰、發展局副局長廖振新、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、運輸署署長羅淑佩、渠務署署長彭雅妮、環境局副秘書長伍江美妮、機電工程署副署長（規管服務）潘國英，以及香港天文台助理台長（拓展、研究及政務）宋文娟，於今（8日）召開記者會闡述相關環保政策，並正式公布香港氣候行動藍圖，推出60項行動應付氣候變化，並表明會透過區域合作，不排除會增加核電輸入，以達致2035年將零碳能源比例增至60%至70%。

黃錦星表示，藍圖制訂碳中和路線圖，由5方面支持及實現碳中和，包括2035年不再使用煤作日常發電、由低碳至零碳能源取代；至2035年將可再生能源比率由目前的約1%增至7.5至10%，其後逐步增至15%的目標以邁向碳中和；2035年試驗使用新能源和加強和鄰近區域合作，增加零碳電力供應等。運輸方面則會在3年內試行氫能巴士及重型車輛等。

至於電動私家車方面，謝展寰表示，目前平均每5輛新車便有1輛是電動車，普及率在全球屬於前列，除了在政府停車場加裝更多電動車的充電器，在私人屋苑加設充電設施的資助計劃，反應十分熱烈，估計3年後約有一半屋苑的停車場都有電動車的充電設備。

另外，當局會設立由行政長官主持氣候變化及碳中和督導委員會；制訂未來15至20年投入2,400億元應對氣候變化；成立氣候變化與碳中和新辦公室，加強統籌及推動減碳工作；成立專責諮詢委員會，鼓勵公眾參與；政府和各界攜手合作，鼓勵大眾實踐減碳生活。

黃錦星表示，本港要增加可再生能源比率面對不同挑戰，尤其是空間限制，但隨着技術成熟，局方可透過多管齊下的措施配合提高相關比例，包括增加海上風場的風力發電、增加大欖涌水塘的太陽能發電項目，又會與渠務署合作轉廢為能，在污水處理廠進行廚餘與污泥共厭氧消化發電等，有信心可逐步提高可再生能源比率至2050年的15%。

港府亦會與內地探討合作的可能性，不排除會引入核電，但現階段仍是優先發現可再生能源，並探討發展綠色氫能。謝展寰表示，核電是零碳能源，強調並非優先能源。他提到，參考內地的氫能車輛，預期本港會在3年內開展使用氫能巴士，爭取2050年做到運輸零排放。

【暴雨成災】 多區嚴重水浸地鐵漏水 驚見小噴泉及瀑布奇景：

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴