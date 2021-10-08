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【新冠肺炎】2名男子抵英後確診　離港前居元朗八鄉牛徑村及北角寶馬山花園

社會 17:51 2021/10/08

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20歲男病人於潛伏期在港曾居北角寶馬山花園8座。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今日新增2宗確診個案，包括一宗輸入個案及一宗本地源頭不明本地個案，涉及一名48歲機場貨站服務員。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正調查2宗外地確診個案，第一宗個案涉及一名10歲男病人，居於元朗八鄉牛徑村11號D。他9月26日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月28日與家人乘搭航班CX251離開香港前往英國。病人於9月30日在英國抽取的樣本其後結果呈陽性。病人10月2日出現病徵。
　　 
第二宗個案涉及一名20歲男病人，居於北角寶馬山花園8座。他9月23日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月25日乘搭航班VS207離開香港前往英國。病人於9月28日在英國抽取的樣本結果呈陽性。病人沒有出現病徵。他7月23日及8月16日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查和個案追蹤。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在明日或之前接受強制檢測。

此外，由於阿聯酋航空營運於十月四日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班（EK384）有兩名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止阿聯酋航空營運的客機在10月8日至21日期間從迪拜和曼谷着陸香港。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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