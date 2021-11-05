【高效學習】Band 2男生3招高效學習法 1年時間從「平民變DSE尖子」

▲ Small Hin 利用3招學習法，從平民變DSE 尖子。

距離2022DSE剩下不足200日，如何用最短時間提升DSE分數？Tutor Circle尋補導師Small Hin Sir出身於Band 2中學，本來是位中規中矩的中五學生，到最後中六一躍成為學校的尖子。想在短時間提升DSE分數，除了要付出比學霸更多的時間外，更重要的是懂得高效學習，才能從一群努力的人中突圍而出。今次Small Hin Sir分享自己「由平民至尖子的3大讀書建議」！

1. 溫習時間表 & To-do list

備戰DSE通常伴隨着不少壓力、迷失、灰心……你正面對這個情況，同時代表你的對手（全港的中學生）也面對着同樣情況。那如何在心態上贏他們呢？Tutor Circle尋補導師SmallHin Sir建議你寫一個詳盡的Timetable（例如：Google Canlender），同時列好每一日的To-do list（App建議：Todoist）。

你可能會問：「知道自己有咁多野做唔係仲大壓力咩？」或者「如果我真係盡哂全力去Plan並且實行，但係最後DSE都冇進步，噉點算？」

人的壓力在於對未知的恐懼，當你認真地計劃時，你會發現有比自己想像中更多的時間。同時，SmallHin Sir分享一下自己在大學聽過的一句說話 ──「博盡無悔」。的確，可能你讀書的資質比別人差，但若你未試過盡力，就切勿妄自菲薄吧！而且最重要是……「你唔會後悔自己DSE冇努力到！」

2. 善用App督促自己溫習

溫書方面，我會推薦「Forest」（通稱種樹App）或者「Yeolpumta」（韓國讀書App）。兩個應用程式都是讓大家讀書期間不能用電話，令自己更專心。前者如果儲夠一定時數，可以在非洲種真樹，這個目標可以令自己繼續堅持去溫書；後者則可邀請朋友加入群組，在互相比較溫習時間之下，絕對可以令自己和對方都更努力讀書。

除此之外，睡眠對大家的精神狀態也很重要，在此推薦大家使用「SleepTown」。這個應用程式可以讓你做到「克制手機使用」及「提供起床的動力」。在你訂立了目標睡眠時間與起床時間，睡眠時間前必須進入這個軟件，之後就不能再用手機了。而起床時搖動手機大約30秒才能關上鬧鐘功能，亦能令你有更大的「動力」起床。

3. 找一個競爭對手

如果你是一個好勝心強的人，建議你從班中找個學霸作為競爭對手（不用讓他知道你這個想法）。想當年SmallHin Sir也是這樣，排名全級50名卻找了全級第1名做對手，他是個人生只剩下讀書的學霸，就算自己有多勤力，想必也只能與他保持差距，而不能超越他吧。

正因如此，我立志每一日都要比他吸收多一倍的知識，例如：學校有某些老師講書講完就如沒講一樣，我便利用上課時間更有效率地自習；又例如：操卷通常有時間限制，我通常會減少15至30分鐘，令自己每一日可以做更多的工作。雖然以上所做的，可能未必係「好學生」的作為，但是我卻因為這些作為而成為了成績優秀的「好學生」，所以希望大家都找到一個讓你可以燃點起鬥志的人，從而努力奮戰DSE！

本想再分享一些學習數學上的建議，但礙於字數的限制，有機會再跟大家分享吧！希望Tutor Circle尋補導師SmallHin Sir這篇文章能幫助大家考好DSE，趁結尾再次提醒各位DSE考生 ──「博盡無悔」！

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文章獲Tutor Circle尋補授權轉載。