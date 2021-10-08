【減肥大作戰】378磅肥妹不敢穿婚紗結婚　3年減一半體重如願化身美麗新娘

▲ 英國一名378磅肥妹瘦身成功，化身美麗新娘。

女生結婚都想成為美麗新娘子，英國一名35歲女生早年被男友求婚，可是她不敢結婚，因為有感自己太胖，體重近380磅，難以想像穿上婚紗時的模樣，她決心減肥，由控制飲食做起，再配合運動，3年間成功減去逾200磅，在5月時舉行婚禮，如願當美麗新娘。

▲ 成功減肥變美。（IG圖片）

體重達380磅

綜合英國媒體報道，英國35歲的Vicky Chaffer多年前被男友求婚，當時重達約378磅的她很開心男友David求婚，但同時跟朋友訴說擔心穿起婚紗如同動畫《史力加》中怪獸模樣的費安娜公主。她當時不喜歡自己模樣，沒有讓David拍攝炫耀戒指的照片，亦不敢結婚，遲遲未確實結婚日子。

3年前，她有次磅重，體重秤上面展示讀不到體重數字，出現Error（錯誤）的字眼，令Vicky傷心淚流滿面，同時她決心減肥，心想「如果我現在不改變，我就看不到未來」。

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減逾一半體重

她花約3年時間減逾一半體重，多達203磅，現時約175磅。她減肥的方法主要是由控制飲食著手，重磅時期的Vicky時常外賣，大吃特吃，減肥就改為選擇健康食物，大多數是自己煮，並配合上健身房做運動。

重磅時期的Vicky飲食份量驚人又不健康，早餐是煙肉雞蛋三文治或前一晚周末的外賣；午餐是三文治、薯片、朱古力棒和可樂套餐；晚餐是外賣或薯條和雞塊；全天候無間斷小吃有糖果、朱古力、薯片和甜甜圈。

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控制飲食 吃各式沙律

Vicky開設IG記錄減肥日誌，記錄減去多少磅數之外，更上載吃了甚麼，記下當中的卡路里是多少。見她經常吃各式沙律，有時都見她會吃意粉、漢堡包等，但會配合低糖醬料，主要都是自家製。

▲ 老公David也擺脫了肥仔之名，跟太太減肥成功。（IG圖片）

她主要是少食多餐，配合進食大量蔬菜，有關餐單大概是早餐吃麥片配脫脂牛奶或全麥吐司、炒雞蛋、蘑菇和蘆筍；早點有乳酪和水果；午餐是雞肉沙律或蔬菜烤寬麵條；下午茶點是蔬菜棒；晚餐是魚和蔬菜或自製咖哩、自製漢堡；晚間小吃是低熱量朱古力棒、低卡薯片或水果。

我通常在午餐時吃沙律，因為我周一至周五全職工作，沙律快捷又容易，而且營養豐富。

▲ Vicky與David於5月拉埋天窗。（facebook圖片）

化身美麗健康新娘子

Vicky表示減肥不容易，形容每一天都是一場戰鬥，而她隨著體重減輕，信心猛增，訂婚戒指也要重新調整大小。而36歲的未婚夫本來也是肥仔，加入減肥計劃的他也一同瘦身成功。Vicky主動向未婚夫提及是時候舉行婚禮。

2人在今年5月25日結婚，在親友的見證下，Vicky穿上魚尾設計的婚紗，如願化身美麗及健康的新娘子。

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責任編輯︰王明芳