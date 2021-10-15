【若善健談】日出時讓街燈安睡

香港小姐的選舉早在1946年便已開始。港姐令人印象最深刻的口號必定是『美貌與智慧並重』，這個口號針對了那個羞澀時代的真實寫照。一年一度的港姐選舉逐漸成為市民的熱門話題，邀請的表演嘉賓更是收視高低關鍵之一。

本屆香港小姐表演項目成為茶餘飯後的話題，兩位歌手的個人背景與精湛演出勾起港人回憶及香港發展的變遷，同時印證了歌手背後所付出的努力和堅持，至於歌曲名稱也可以成為對待健康態度的寫照。

《日出時讓街燈安睡》一曲以奮鬥了一生但還未達到心中成就作為故事主幹，主角雖然還未取得成功，但他選擇休息一會，才發現自己錯失了身旁美好的事物。歌曲由男歌神獻聲加持，展現女歌手潛力無限，令人想起成功除了天賦之外，後天努力及對事物的堅持才是成功之道。奮鬥過程中，人們像『街燈』一樣，站立在社會不同的位置，默默照耀自己嚮往的理想生活，有時候，『街燈』在風雨摧殘下會變得暗淡無光，失去自己的價值。現實裡，欠缺對健康的規劃，再有什麼宏願也是徒勞無功。我們必須定期作出身體檢查，維修『街燈』技術人員就像醫護人員及藥劑師，透過檢查及經驗得悉『街燈』未能操作的原因，配上原裝的配件及技術才可有效令『街燈』再次運作；就像我們身體出現毛病時需要服用正廠正貨藥物的道理一樣，這種選擇才不會辜負『日出』的初心，『日出』像一間信譽良好的藥業公司，用優質藥物代替能源，讓我們防範及控制非傳染性疾病，不會讓生命錯失任何寶貴時刻，增加了人生選擇的機會。

一間公司成功與否，不單單是產品的可靠性和有效性，而是雙向的使命感，包括惠澤市民健康為依歸的信念，其次是員工對公司的認同和歸屬感，增加各人的凝聚力才可以貫徹推動普羅大眾關注健康為己任，讓市民騰出更多的空間享受灑脫時灑脫的快樂，身體出現脆弱的時候，信賴擅長醫藥領域的良心醫療管理公司，關係形同『日出』與『街燈』一樣，對等的關係卻有著相同的目標，指引出方向及光明，達至春暉致遠的境界。

日出雖短暫，但作為堅守信念的跨國藥業公司，『若善長健』不單是口號，更是責任及使命，將繼續全方位讓『日出』依時赴約，履行保障市民健康的責任為己任，好讓『街燈』安睡。

秋葵



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