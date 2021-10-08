【年輕婆婆】17歲生女34歲榮升「最年輕外婆」　辣媽抱孫被誤以為湊女︰沒人相信

▲ 英國一名女子17歲生下女兒，現時34歲已升格做外婆。

三代同堂是家庭的幸福景象，英國一名女子17歲生下女兒，現時34歲已升格做外婆，更自稱是英國最年輕外婆。她抱著孫女外出時，總被別人誤以為她湊女，當大家知道真相後，都覺得難以置信。

17歲生女 34歲做外婆

據英國《每日郵報》報道，34歲的Jenni Medlam在17歲時誕下大女兒Charmaine，但她與前度的關係沒有繼續下去。在女兒5歲時，Jenni遇到了她現年35歲的丈夫Richard，Richard將Charmaine視如己出，Charmaine亦視繼父如爸爸般看待。Jenni為丈夫再生兩女，分別是13歲的Chelsey和10歲的Scarlett。

Charmaine於16歲時與男友已拍拖兩年，並且未婚懷孕，當她告訴父母這個消息時，Jenni與Richard感到很震驚，但仍決定盡可能地支持她。因為Jenni也是這樣走過來，不希望女兒有相同的經歷︰

我年輕生女時孤立無援，沒有任何網絡可以幫助我成為單親媽媽，所以我決心幫助女兒。

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自稱英國最年輕祖父母

今年6月，17歲的Charmaine為男友誕下女兒Isla-May，二人成為一對年輕父母。Jenni與Richard亦榮升外公外婆，他們相信自己是英國最年輕的祖父母，也喜歡當年輕祖父母的感覺。不過，很多陌生人都以為Isla是他們的孩子，Jenni表示：

當我們和Isla一起外出時，每個人都認為她是我們的女兒。

當他們解釋其實自己是外公外婆時，這些人都感到很驚訝，大多數人都不相信他們。因為他們仍然三十出頭，可以理解為何別人會認為他們才是父母。Jenni有感年輕的好處是有更多時間愛孩子及孫兒，也有更多時間去珍惜他們，也可能會迎來曾孫。

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Jenni讚賞Charmaine是一位了不起的媽媽，也因為女兒成為了母親，令母女的聯繫更加緊密。Charmaine與B女仍與家人一起住，Jenni夫婦不時幫忙湊孫，讓女兒可以休息一下。

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有孩子也可以享受生活

此外，Jenni認為別人對年輕媽媽的刻板印象是不公平的，其實有了孩子並不代表生活就此結束。雖然她17歲時已做媽媽，但她仍然能夠工作和撫養女兒，甚至自己創業，成立了一間清潔公司。而Charmaine看著媽媽，在養育她的同時仍努力工作，所以她知道自己也有可能，她想上大學及投身美容行業。Jenni稱︰︰

即使你年輕時有了孩子，你仍然可以享受生活，並實現你想要的任何東西。

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責任編輯：王明芳