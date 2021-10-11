【英文尖子】父母自小親子共讀愛上看書　12歲女生越級挑戰IGCSE英文奪A*

▲ 12歲Melinda小六時越級挑戰IGCSE英文（第二語言）考獲A*佳績。

良好的閱讀習慣要從小培養。12歲的林紫晞（Melinda），自幼稚園開始與父母進行共讀，升小學後漸漸愛上看書。她從閱讀中打好語言根基，在小六時越級考IGCSE英文（第二語言），更獲得A*佳績。

▲ Melinda非常喜歡閱讀。（鄭樂晴攝）

從小進行親子共讀

走進Melinda的房間，在貼近牆邊的大書架上，排滿了一行行的珍藏書籍。問起她最初接觸閱讀的原因，她依稀記得，讀幼稚園時媽媽每星期都會帶她到圖書館，參加「兒童故事時間」活動。她特別享受聽故事，然後再借圖書回家看，

除了參加閱讀活動，媽媽林太憶述，女兒當時就讀的幼稚園，其中一項家課是親子共讀，每日需讀一本中文書及一本英文書。她留意到女兒在K3時，主動要求共讀更厚的書，亦開始對故事的內容性有所追求。

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挑起對閱讀的興趣

在Melinda小二時，爸爸讓她觀看第一套《哈利波特》電影，怎料「一看愛上」，之後父母便送她整套英文版《哈利波特》。當時正值暑假，Melinda為了追看故事發展，便爭取每分每秒閱讀，亦自言從此「真正喜歡上看書」，

那時候非常沉迷，每日都看，甚至連吃飯時也一邊看、一邊吃，所以吃得特別慢，哈哈。

Melinda指最初閱讀時年紀尚小，遇到很多不明白的生字，都會逐個字問爸爸。但她笑指爸爸嫌她「煩」，之後便開始自己嘗試推測生字的意思，「多數是形容詞，所以也大概估到是甚麼意思。」

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活用學到的寫作技巧

花了兩、三個月讀畢整個系列後，在朋友的推介下，Melinda開始閱讀《波西傑克森》（Percy Jackson）系列，亦漸漸養成閱讀習慣。現在她每日最少花一小時看書，在沒有新書看的時候，會重讀《哈利波特》和《波西傑克森》，其中一本書她更已翻看10次。

從小播下的閱讀種子總會有收獲，Melinda於學校的英文考試和測驗，經常考得90分以上，當中以閱讀和作文部分最好，她將功勞歸功於閱讀：

閱讀學到的句式、生字或成語，會應用在作文上，所以拿到高分。句式漂亮會多看幾次，自然就會記得。

▲ 除了《哈利波特》，Melinda亦喜愛閱讀《波西傑克森》。（鄭樂晴攝）

國際公開英文考試獲得佳績

為了讓女兒見識公開試的大場面，林太在Melinda小六時，自行替她報考「國際中學教育普通證書」（IGCSE）英文科（第二語言）。考試分為聆聽、閱讀和作文三部分，最後Melinda考獲A*佳績，綜合分數百分比（Percentage Uniform Mark）更高達93%。

林太直言女兒獲得到這分數完全是「意料之外」，認為全是她努力的成果，而Melinda亦感謝媽媽一直陪伴自己溫習。她坦言對考試不感到有壓力，也希望藉此機會，測試自己的英文語言能力。林太認為閱讀能夠幫助小朋友打好語言的基礎，有助他們日後的發展。

因為語言是一個平台讓人去傳達訊息，亦是人與人之間的溝通，所以無論是說話、寫作或聆聽，我覺得都是很重要。

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記者：鄭樂晴