【DSE2021】71%英文科考生預測成績與實際相同　3核心科準確度不足6成

▲ 2021中學文憑試等級預測研究結果顯示，4核心科目準確度介乎50.8%至71%。（資料圖片）

考評局為連續兩屆中學文憑試（DSE）進行等級預測研究，今年結果顯示，英文科的預測等級準確度最高，71%參與考生的預測等級，與其實際等級相同，但其餘3個核心科均低過6成，中文科最低只有50.8%；個別選修科亦不足4成，數學延伸部分單元一（M1）更只有34.3%。

99％英文科考生預測等級 與實際差距不多於1級

考評局今日（8日）公布2021中學文憑試等級預測研究結果，今年有375間與考學校參與，共涉34,700名學校考生，考評局按學校提交的校內科目評估分數，並參考學校過往文憑試成績，預測考生的文憑試科目等級，再與其於2021年文憑試實際等級作比較。

考評局表示，本年度研究結果與2020年研究相若。結果顯示，4個核心科目的預測準確度與去年大致相若，以英文科最高，71%考生預測等級與實際相符，比率與去年相若；28.2%考生的預測等級則較實際高或低1個等級，換言之，逾99%考生的英文科預測等級，與實際等級差距在1個等級範圍內。

其餘3個核心科，中文、數學必修部分及通識教育科準確度，分別為50.8%、58.4%及53.8%；上述3科均有約40%的預測等級，較實際等級高或低1個等級。

4選修科準確度不足4成 明年再進行研究探討提高準確度

選修科方面，M1僅34.3%考生的預測等級與實際成績相符，綜合科學、中國文學及英語文學預測等級準確度均不足4成；其餘大部分選修科目預測準確度介乎40%至50%。

考評局認為，4個核心科目的校內評估分數「大致能反映學校考生在文憑試的表現」；受修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確度較核心科目略低。

考評局會在2022年再次進行等級預測研究，以探討提高預測準確度的機制，同時為學校提供更多實用回饋，以提升校內評估的信度與效度。

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記者：馮琪雅