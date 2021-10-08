【口罩捐贈】「校園有愛計劃」向全港中小學免費派口罩　140間學校申請料10萬學生受惠

▲ 香港義工聯盟青年發展基金會主席馬少福（左五）向中華基督教會協和小學（長沙灣）全校同學送贈防疫口罩，並由蔡世鴻校長（左四）、陳國源副校長（左三）及學生代表接收。（有關機構提供相片）

本港疫情放緩，中小學逐漸恢復正常上課，惟口罩令持續，令口罩成為生活必需品，對貧苦家庭造成負擔。有見及此，香港義工聯盟旗下的義工聯盟青年發展基金會（下稱基金會）於新學年推出「校園有愛計劃」，向香港中小學生免費送贈防疫口罩。

計劃自9月15日啟動以來，共收到超過140間學校申請，每間申請學校的每名學生將免費獲贈防疫口罩一盒（50個）。計劃至今已送出超過50萬個口罩，預計整個計劃將派發近500萬個口罩，料近10萬名學生受惠。

▲ 香港義工聯盟青年發展基金會主席馬少福（左五）向曾璧山（崇蘭）中學全校同學送贈防疫口罩，並由何沛勝校長（左四）及學生代表接收。（有關機構提供相片）

基金會日前分別在中華基督教會協和小學（長沙灣）和曾璧山（崇蘭）中學舉行「校園有愛計劃」學生防疫口罩捐贈儀式。基金會主席馬少福、香港義工聯盟常務副主席范榮彰、新界社團聯會副理事長李世榮、香港義工聯盟總幹事劉麗斯、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻、曾璧山（崇蘭）中學校長何沛勝等出席儀式。

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基金會主席馬少福在捐贈儀式上致辭時表示，基金會致力團結年輕一代力量，幫助香港青年發展。希望藉著新學年，透過向學生派口罩，以助校園防控疫情，一起共度時艱。他還表示，未來基金會還將推出更多活動幫助青年成長、成才，創造更良好的環境和更多發展契機。

▲ 香港義工聯盟青年發展基金會將派發近500萬個防疫口罩給10萬名中小學生。（有關機構提供相片）

而中華基督教會協和小學（長沙灣）蔡世鴻校長和曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長致辭感謝基金會，並呼籲大家攜手抗疫。

「校園有愛計劃」學生防疫口罩捐贈活動需由校方統一申請，香港官立、津貼及直資中、小學均可參與，活動為每間成功申請學校的每名學生派發一盒50個防疫口罩，10月30日截止申請，數量有限，先到先得。【詳情按此】

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責任編輯︰林綺玲