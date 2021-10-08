【育兒心得】網絡運用不當成影響子女成長的「害蟲」 返學沒有智能電話是不會死的

▲ 植物可以再種，但孩子的成長不可以再來。

我不太懂耕種，也不太認真種植。朋友是農夫，附近也有田，便膽粗粗試吓啦！

老實說，失敗了很多遍，試過耐心把細小葉苗種植至肥大羽衣甘藍，幾條幼枝長大成遍滿的薄荷，不過最後比蟲蛀，而且不止一次………。

我已經好好淋水、施肥、給予適當的日照，卻忽略了一件事，也是種植令我最頭痛的事情，就是防蟲！

害蟲好討厭，能令妳悉心照料，本來好端端盛放的花草，忽然變得瘦弱，不健康，最後甚至宣告死亡！

植物健康是需要防蟲的，湊仔也是同一道理，孩子要健康成長，防蟲是少不了的！

健康成長聽來有點老土，但這個年代卻比其他世代更注重健康，會勤做運動，會小心飲食，會留意什麼進入我們的身體。父母或許明白什麼是照料了太多的溺愛、或沒有時間的忽略，但卻對入侵孩子的害蟲毫不知情，沒有留意什麼進入了孩子的腦袋，有時以為外表還是盛放的，卻不知道內裏正被不少害蟲蠶食，最後嚴重影響孩子的精神健康。

這群害蟲，隱藏在現代少不了的網絡，是影響子女健康的陷阱，家庭一定要防備！

這些是年前的事了，這位來自小康家庭的清純少女來找我幫忙，她學業成績好，拖也未拍過的，很多個做完功課的疲倦晚上，由放鬆看看愛情韓劇開始，慢慢進入沉溺色情網站，不能自拔，覺得很羞恥，又令她不集中，不想繼續下去，但自己又戒不掉這個習慣。

很多來找我們幫助的家長，已不是孩子吸毒或加入黑社會的問題了，而是因為打機不返學、變得暴力、甚至損失很多金錢！

父母就算悉心照顧，如果沒有在網絡上把好關，當孩子不懂得分辨資訊的好壞，就把自由選擇贈給他們，讓他們太早有社交媒體帳戶，太早任意網上認識朋友，太快讓他們把電話、電腦帶進只剩下自己的睡房，這樣，等於你任意讓他在街流連，遇到什麼人、什麼事也不知道，或許也會給你沒料到的後果！

害蟲是不易見的，要挖開泥土才發現，有經驗的種植者，便會用心留意。

還記得大仔小學的時候，要網上找資料做功課，我老公是電腦達人，已經裝上不少防備軟件，以免孩子碰上不雅的影像，然而防不勝防，有一次和大仔瀏覽學校給予的閱讀網站內容，該網站內卻彈出不少廣告，有一兩個是絕對不恰當的。如果父母沒有教導孩子網絡的界線，孩子沒有充分成熟和很多練習辨別網上資訊，而家庭又沒有好好管理孩子的上網內容和時間，問題便會發生！

我家少年用最簡單的電話，只有打出打入和what’s app，在學校應該是怪物，但他們自己好明白，因為過去網絡沉溺過，返學的少年人沒有智能電話是不會死的。他們要學習選擇，不是人有我有、不是人做我做，知道什麼對自己好，才比有個最新款型號電話更有型！

現在，他們上網便回家在廳上，睡覺就把電話放在廳中。待學會自制、選擇，不讓它捆綁成為必需品，才可快樂自由地享受網絡的樂趣！

植物可以再種，但孩子的成長不可以再來，淋好水、施好肥，也要時常檢查下有沒有害蟲？不懂得防蟲，就找人幫忙吧，這是種植讓我學會了的智慧！

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