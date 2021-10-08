【區議員宣誓】17名區議員須提交補充資料包括鄺俊宇　4人缺席儀式即時離任

▲ 當局對鄺俊宇的宣誓有疑問。（林宇翔攝）

75名來自新界西5個區議會的區議員，今日進行宣誓，也是最後一批接受宣誓的區議員。監誓人對17名區議員的宣誓有疑問，已要求提交補充資料，包括涉及初選案的民主黨鄺俊宇。

另外，4名區議員缺席宣誓，已被視為拒絕或忽略作出誓言，必須即時離任，分別是屯門區議會的潘智鍵、王德源；元朗區議會的李頌慈及葵青區議會的郭子健。

被要求提交補充資料名單以下：

荃灣區議會

1. 林錫添

2. 李洪波



屯門區議會

1. 曾錦榮

2. 張錦雄



元朗區議會

1. 黎國泳

2. 黃偉賢

3. 鄺俊宇

4. 張智陽

5. 伍軒宏

6. 陳美蓮

7. 黎寳華

8. 陳詩雅

9. 李煒鋒



葵青區議會

1. 唐皓文

2. 梁靜珊



離島區議會

1. 王進洋

2. 徐生雄

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記者：陳宛彤