【國殤之柱】港大向支聯會發律師信　要求最遲下周三移走「國殤之柱」

▲ 港大已去信要求支聯會於下周三（13日）下午5時前，移走「國殤之柱」。（資料圖片）

因應支聯會已進入解散程序，按最新的風險評估及法律意見，昨日（7日）發出律師信，要求支聯會於下周三（13日）下午5時前，移走已擺放在校園內24年的「國殤之柱」，否則被視為放棄。

支聯會引述，港大在律師信中提及，將不會考慮支聯會未來就國殤之柱提出的任何要求，校方將在認為合適的時間和方式處理國殤之柱，不會另行通知。

港大今日（8日）就有關管理校園內一件展品的安排回應表示，有關展品屬於一個校外團體，該團體已公開表示進入解散程序，大學根據最新的風險評估及法律意見，已去信要求有關團體將展品移離大學範圍。大學會繼續與各持份者溝通，在合法合理的基礎上處理事件。

高約7米的國殤之柱象徵悼念六四事件，由丹麥雕塑家高志活製作並贈予支聯會，1997年回歸前由港大學生會移到校園內存放，其後經港大學生會全民投票通過永久擺放在港大黃克競樓平台位置，港大學生會在每年六四，亦有洗刷國殤之柱的傳統，但隨著校方早前收回學生會設施，其後支聯會解散，國殤之柱的去留備受關注。

支聯會清盤人蔡耀昌認為，港大作為一個有言論及學術自由的空間，有責任按過往20多年來的處理方式，繼續讓國殤之柱在校園豎立，又認為校方要求在短時間移走並不合理。他今日已回覆港大，冀校方在下周二（12日）下午5時前回覆。

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責任編輯：馮琪雅