【施政報告2021】鄧炳強：美國中情局成立中國任務中心　23條立法要加強針對間諜行為

▲ 保安局局長鄧炳強（右），《基本法》23條會根據本港普通法原則立法，但亦會參考《港區國安法》部分處理方法。（曾耀輝攝）

保安局局長鄧炳強今午表示，《基本法》23條立法要加強針對間諜行為，透露美國中央情報局（CIA）已成立「中國任務中心」，故港府需要作出應對。

鄧炳強指出，《基本法》23條列明，香港要就7類罪行立法，當中有2類在《港區國安法》中已涵蓋，其餘5類則未有處理。他表示，政府會參考2003年時的條例草案，又會檢視《港區國安法》實施情況，及現行法例未能有效涵蓋的行為，訂立一條「有效的23條」，確保能夠應對極端情況。

他批評，部分犯罪分子以媒體、文化藝術等日常活動，掩飾滲透和鼓吹港獨意識的行為，又透過發佈虛假訊息，煽動對中央和特區政府的仇恨。

被問到能否保證23條立法不會「以言入罪」時，鄧炳強表示，執法時會審視證據及意圖，故不會出現有關情況。至於會否與《港區國安法》一樣，要由指定法官處理23條案件？他無明確回應，僅強調會根據本港普通法原則立法，但亦會參考《港區國安法》部分處理方法。

他又指，相信23條立法和《港區國安法》實施一樣，即使有人擔心實施《港區國安法》會嚇怕外資，但最終外資可能會更覺得香港安全。

此外，鄧炳強警告市民，不應於「雙十」當日展示物品或以任何行為，鼓吹或推動將台灣分裂中國，強調台灣是中國一部分，若企圖以任何方式鼓吹台獨，屬於危害國家安全，可能違反《港區國安法》。

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記者：胡偉明