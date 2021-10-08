【新冠肺炎】確診者女兒曾參加兒童節目　無綫電視11名員工列密切接觸者

▲ TVB稱相關範圍已進行了徹底清潔及消毒。（TVB提供）

衞生防護中心在10月8日公布一宗機場貨站服務員帶變種病毒個案，該名男患者的女兒病毒檢測為陰性，曾於本月4日參與無綫電視（TVB）《Hands Up》兒童節目，共有10名參加者。詳情即看：【下一頁】 。

無綫電表示，涉及11名員工被列作二次密切接觸者，已全部被送往竹篙灣檢疫中心作短暫隔離檢疫，以策安全。

TVB回應表示，接獲衛生防護中心通知，知悉有員工因曾接觸確診者及其家人，在員工被知會列作二次密切接觸者時，已即時採取加強防疫措施，相關範圍已進行徹底清潔及消毒，並已安排員工即時進行新冠病毒病快速測試，暫時全部測試呈陰性。

該公司續指，一直與衛生防護中心作出緊密聯繫，並會全面配合中心的防疫指引及安排，並已透過手機應用程式及電郵提醒所有員工注意個人衛生、緊記保持社交距離和勤洗手。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

