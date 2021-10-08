【預測打風】「圓規」明日增強至熱帶風暴　天文台料下周三或進入本港400公里

▲ 本港今日暴雨成災，多區水浸。（陳靜儀攝）

熱帶氣旋獅子山今日（8日）為本港帶來狂風大雨，天文台先後發出紅色及黑色暴雨警告（詳情即看：【下一頁】）。天文台今日又預料明日有一個熱帶風暴形成，料在未來數日逐步發展並移向呂宋海峽一帶，隨後可能橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。

天文台指，一個熱帶低氣壓圓規在今日下午2時形成，根據現時預測路徑，圓規明日增強至熱帶風暴，下周三增強至強烈熱帶風暴，並進入本港400公里，在香港以南掠過。根據九天天氣預報，下周三天氣吹東至東北風5至6級，離岸及高地7級，多雲，間中有狂風驟雨。

▲ 天文台料圓規下周進入南海。（天文台截圖）

天文台預測，本港地區今晚及明日天氣吹強風程度東至東南風，離岸及高地間中吹烈風。密雲，有狂風、大雨及雷暴。氣溫介乎24至26度。海有大浪及湧浪。展望周日（10日）初時風勢仍然頗大，間中有驟雨、狂風及雷暴。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少。隨後一、兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

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記者：余思嵐