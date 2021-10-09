【預測打風】熱帶氣旋圓規未來兩三日逐步發展　料下周中期最接近本港

「獅子山」襲港，惡劣天氣持續，天文台預料明日（9日）有一個熱帶風暴形成，料在未來數日逐步發展並移向呂宋海峽一帶，隨後可能橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。

天文台指，根據現時預測路徑，圓規明日增強至熱帶風暴，下周三增強至強烈熱帶風暴，並進入本港400公里，在香港以南掠過。根據九天天氣預報，下周三天氣吹東至東北風5至6級，離岸及高地7級，多雲，間中有狂風驟雨。

▲ 天文台料圓規下周進入南海。（天文台截圖）

天文台指，在熱帶氣旋獅子山與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸今日風力達烈風至暴風程度。預料獅子山會在今日橫過海南島，並移入北部灣。廣東沿岸今日及星期日初時仍有狂風大雨。而乾燥的大陸氣流會在下周初為華南帶來普遍晴朗的天氣。預料熱帶氣旋圓規會在未來兩三日逐步發展並移向呂宋海峽一帶，隨後可能橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。

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記者：余思嵐