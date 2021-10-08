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【支援企業】財會通過調高中小企融資擔保計劃承擔額　增加350億元

政治 21:41 2021/10/08

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政府計劃將中小企融資擔保計劃下，「百分百特惠低息貸款」的申請期，延長6個月至明年6月底。（經濟日報資料圖片）

立法會財委會今日通過，將中小企融資擔保計劃承擔額下，信貸保證承擔額增加350億元，以令政府能把計劃下「百分百特惠低息貸款」的申請期，延長6個月至明年6月底。

「百分百特惠低息貸款」申請期原訂今年12月31日結束，商務及經濟發展局局長邱騰華上月初預告，政府計劃將申請期延長6個月，至明年6月30日結束，但要向財委會申請額外350億元承擔額。

根據政府向立法會提交文件，當局建議將計劃下的信貸保證承擔額，增加350億元至2180億元。當局預計，最高開支或會因而增加30億元，涉及支付貸款辦理費、供款管理費、行政費及壞帳償付。

商經局副局長陳百里今日在會上交代，計劃下「百分百特惠低息貸款」壞賬率為0.14%，涉及約9770萬元；「九成信貸擔保產品」壞賬率為0.26%，涉及約290萬元；而「八成信貸擔保產品」壞賬率為3.76%，涉及約19億元。

他續指，由於「八成信貸擔保產品」推出時間較長，加上個案亦較多，故壞賬率會較高。他又強調，政府會密切留意「百分百特惠低息貸款」的壞賬情況。

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責任編輯：胡偉明

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