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【風暴消息】澳門明日料維持三號風球　改發八號風球機會較低

社會 22:43 2021/10/08

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香港全日多區受大雨影響（程志遠攝）。

澳門氣象局指，明日（9日）風力間中達7至8級及有陣風，預料維持三號風球，除非熱帶風暴「獅子山」採取較接近路徑，否則改發八號風球機會較低。

氣象局預料，三號風球將在今日（8日）晚間維持，在晚上10時，「獅子山」集結在澳門西南約470公里，大致趨向海南島。

氣象局稱，由於熱帶風暴獅子山環流較為廣闊，較原來預測路徑更接近澳門，預計今晚到明日凌晨於澳門西南約500公里範圍內掠過，大致趨向海南島至雷州半島一帶。 受熱帶風暴獅子山及東北季候風共同影響下，預料未來2至3日天氣轉為不穩定，有頻密的大驟雨及雷暴。

另外，由於正值天文大潮，在疊加風暴潮效應下，今日及明日晚上內港一帶有機會因叠加強風而造成風暴潮水浸，預測水浸高度為0.5米以下，藍色風暴潮警告仍然生效。

氣象局續指，現時位於菲律賓以東的熱帶風暴「圓規」，預料下週初移近呂宋海峽，會密切留意其最新動態，呼籲市民留意最新風暴消息及做好預防措施。

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記者：余思嵐

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