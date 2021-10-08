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【病毒檢測】多個流動採樣站延長服務日期　涉機場及中環愛丁堡等

社會 23:21 2021/10/08

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

政府今日（8日）宣佈，經檢視使用情況及市民對新冠病毒檢測服務的需求後，將會延長以下流動採樣站的服務日期：

延長以下流動採樣站的服務日期：

  • 位於香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）的流動採樣站會延長服務日期至10月12日（周二）
  • 位於中環愛丁堡廣場、黃大仙廣場、長沙灣麗閣社區會堂、旺角麥花臣遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場及天水圍天瑞體育館的流動採樣站會延長服務日期至10月24日（周日）（上午10時至晚上8時）
  • 位於東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至10月31日（周日）（上午10時至晚上8時）

政府又表示，若三號熱帶氣旋警告信號，明日中午12時或之前取消，室外的流動採樣站會在信號取消數小時內陸續重新開放，若在明日中午12時後取消，不會重新開放，有需要進行新冠病毒檢測的人士，可以轉往社區檢測中心，或室內流動採樣站進行檢測。


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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐
 

 

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