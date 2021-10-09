【風暴消息】天文台：八號烈風或暴風信號會在午夜前維持【不斷更新】

▲ 天文台指當本港風力有跡象緩和時，會考慮改發三號強風信號。（林宇翔攝）

天文台在10月9日早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號。

熱帶氣旋獅子山會在明日橫過北部灣至越南北部，但在與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸明日初時仍有狂風大雨。而乾燥的大陸氣流會在下周初為華南帶來普遍晴朗的天氣。

熱帶氣旋圓規會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，並預料在下週中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風：https://bit.ly/3oMl9AW

▲ 尖沙咀橫風橫雨。（湯致遠攝）

【20:00】

在下午8時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約520公里。

【19:00】天文台：八號烈風或暴風信號會在午夜前維持

預計本港持續普遍吹強風至烈風，西南部高地達暴風程度，因此八號烈風或暴風信號會在午夜前維持。當本港風力有跡象緩和時，天文台會考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。市民明早外出前留意最新天氣報告。

【18:00】

在下午6時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約520公里，由於獅子山的外圍廣闊雨帶持續影響廣東沿岸，預計在未來一段時間本港仍然普遍吹強風至烈風，西南部高地達暴風程度。

八號烈風或暴風信號會維持一段時間。待本港風力有緩和趨勢時，天文台會在今晚再考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

▲ 有兒童穿上雨衣，在尖沙咀海傍感受颱風威力。（湯致遠攝）

【17:00】

在下午5時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約530公里，由於獅子山的外圍廣闊雨帶持續影響廣東沿岸，預計在未來一段時間本港仍然普遍吹強風至烈風，西南部高地達暴風程度。八號烈風或暴風信號會維持一段時間。

【16:00】天文台：今晚考慮改發三號強風信號

八號烈風或暴風信號會維持一段時間。待本港風力有緩和趨勢時，天文台會在今晚再考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

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【15:00】

在下午3時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約540公里，在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時109、81及75公里，最高陣風分別為每小時134、94及91公里。

【14:00】天文台：黃昏前後考慮改發三號強風信號

過去一兩小時本港部分地區依然吹烈風，西南部高地仍然達暴風程度。獅子山的外圍狂風雨帶仍會間歇影響珠江口。天文台會視乎本港風力情況在黃昏前後考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

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【13:00】黃色暴雨警告信號生效

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【13:00】天文台:下午至黃昏考慮改發三號強風信號

在下午1時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約540公里，受獅子山的外圍雨帶影響，本港部分地區吹烈風，西南部高地仍然達暴風程度。天文台會視乎本港風力情況在下午至黃昏考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

【12:00】天文台:下午考慮改發三號強風信號

本港離岸及高地的風勢稍為緩和，但獅子山的外圍雨帶仍然靠近珠江口一帶，會為該區帶來狂風。天文台會視乎風力情況在下午考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【10:00】

獅子山環流較為廣闊，在其與東北季候風的共同影響下，本港普遍吹強風至烈風，西南部高地間中達暴風程度。預料八號烈風或暴風信號會在今早維持。預計下午本港風力會稍為緩和。

至目前為止，民政事務總署在各區共開放14個臨時庇護中心，共有41人入住。

截至上午九時，政府1823電話中心收到15宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，截至上午8時45分，一名女子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【09:00】天文台：下午初時考慮改發三號強風信號

預料八號烈風或暴風信號會在今早維持。預計下午本港風力會稍為緩和，天文台會視乎風力情況在下午初時考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

【08:00】

在上午8時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約560公里，即在北緯19.3度，東經109.8度附近，預料向西北緩慢移動，橫過海南島，移入北部灣。

▲ （天文台圖片）

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記者：伍瑋瑋