【風暴消息】天文台：視乎風力情況下午初時考慮改發三號強風信號【不斷更新】

天文台在早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號。

天文台指獅子山環流較為廣闊，與東北季候風的共同影響下，本港普遍吹強風至烈風，西南部高地間中達暴風程度。預料獅子山會在未來數小時與香港維持約500至600公里距離，預料八號烈風或暴風信號在今早維持一段時間。

獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。另外，獅子山亦帶來狂風，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【09:00】

獅子山環流較為廣闊，在其與東北季候風的共同影響下，本港普遍吹強風至烈風，西南部高地間中達暴風程度。預料八號烈風或暴風信號會在今早維持。預計下午本港風力會稍為緩和，天文台會視乎風力情況在下午初時考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

【08:00】

在上午8時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約560公里，即在北緯19.3度，東經109.8度附近，預料向西北緩慢移動，橫過海南島，移入北部灣。

最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋