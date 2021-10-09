【風暴消息】八號東南烈風或暴風信號現正生效　原定今早專業考試將改期

▲ 本港天氣持續不穩。 （陳國峰攝）

本港天氣持續不穩，天文台在早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號。

【風暴消息】天文台：視乎風力情況下午初時考慮改發三號強風信號【不斷更新】

考評局今早宣布，由於天氣惡劣，所有原定今天(10月9日) 上午舉行的國際及專業考試，將會改期舉行。有關安排將由相關考試機構日內公布。而今天下午舉行的考試，請留意稍後發出的公布。

公務員事務局宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，原定於今日舉行的綜合招聘考試及《基本法》測試（學位／專業程度職系）將會改期舉行。

公務員考試組將盡快在公務員事務局網頁公布延期考試的安排，並以電郵通知考生有關詳情。考生可瀏覽上述網頁以獲取最新消息。

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責任編輯：曾卓鋒