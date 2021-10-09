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【風暴消息】社區疫苗接種中心暫停服務　衞生署深喉唾液樣本收集點暫停開放

社會 09:32 2021/10/09

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府今早 （9日）宣布，所有社區疫苗接種中心及衞生署深喉唾液樣本收集點現時暫停開放。 （ 資料圖片）

本港天氣持續不穩，天文台在早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號。政府今早 （9日）宣布，所有社區疫苗接種中心及衞生署深喉唾液樣本收集點現時暫停開放。接種中心將於八號熱帶氣旋警告信號取消3小時後重新開放並恢復疫苗接種服務，直至正常服務時間結束。

【風暴消息】天文台：視乎風力情況下午初時考慮改發三號強風信號【不斷更新】

【風暴消息】八號東南烈風或暴風信號現正生效　原定今早專業考試將改期。詳情即看：【下一頁】

政府今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心將不會開放，並暫停疫苗接種服務。接種中心將於八號熱帶氣旋警告信號取消3小時後重新開放並恢復疫苗接種服務，直至正常服務時間結束。

因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心於今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

衞生署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，署方轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的十間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。

更多暴雨情況影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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