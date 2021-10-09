【風暴消息】一文看清風暴期間公共運輸服務安排

▲ 本港天氣持續不穩。（程志遠攝）

本港天氣持續不穩，天文台在早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號。現時港鐵維持有限度服務，九巴及新巴／城巴已在早上8時30分停止服務。

港鐵

港島綫 5分鐘一班車

荃灣綫 5分鐘一班車

觀塘綫 5分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角和寶林 5分鐘一班車；來往康城和調景嶺10分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東涌綫 7分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

南港島綫 6分鐘一班車

屯馬綫 6分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡和上水6分鐘一班車；來往上水和羅湖 6至12分鐘一班車

輕鐵 15-20分鐘一班車

港鐵巴士 K52A、K12、K14、K17、K18暫停服務；其他路綫現時維持15-30分鐘一班車。

港鐵巴士服務將於早上9時40分暫停

九巴

除路線S1及S64維持有限度服務外，九巴及龍運所有日間服務將於早上8時30分起暫停服務。

新巴／城巴

除 B3X、B5、 S1 及 S52 號線提供有限度服務外，所有日間路線將於上午 8 時 30 分起停止服務。

新大嶼山巴士

第B2、B2P及B6號線維持正常服務，直至另行通知，而第37M、38、39M由上午8時40分起維持有限度服務。

珀麗灣客運

第NR330及NR332維持有限度服務，其餘日間路線暫停服務。

愉景灣交通服務

巴士服務維持正常。

港珠澳大橋穿梭巴士服務

暫停服務



電車

暫停服務

渡輪服務

已經暫停服務

港外線

中環—長洲

-中環至長洲：暫停

-長洲至中環：暫停

中環—梅窩

-中環至梅窩：暫停

-梅窩至中環：暫停

中環—坪洲(及特別航班來往坪洲-喜靈洲)

-中環至坪洲:暫停

-坪洲至中環:暫停

-坪洲至喜靈洲:暫停

-喜靈洲至坪洲:暫停

中環—榕樹灣

-中環至榕樹灣:暫停

-榕樹灣至中環:暫停

中環—索罟灣

-中環至索罟灣:暫停

-索罟灣至中環:暫停

屯門—東涌—沙螺灣—大澳：暫停

坪洲—梅窩—芝蔴灣—長洲：暫停

香港仔—索罟灣（經模達）

-香港仔至索罟灣:暫停

-索罟灣至香港仔:暫停

中環—愉景灣

-中環至愉景灣:暫停

-愉景灣至中環:暫停

港內線

北角—紅磡—九龍城

-北角至紅磡:暫停

-北角至九龍城:暫停

-紅磡至北角:暫停

-九龍城至北角:暫停

機管局

機場今早客運航班大致正常，共有4班客運航班延誤、2班取消、1班需轉飛其他機場。

機管局呼籲旅客前往機場前瀏覽機場網頁，或透過「我的航班」流動應用程式及向航空公司查詢最新的航班資訊。

更多暴雨影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒