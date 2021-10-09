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【風暴消息】一文看清風暴期間公共運輸服務安排　幻彩詠香江再度暫停

社會 15:53 2021/10/09

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

暴風下有小朋友穿著雨衣在尖沙咀嬉戲。（湯致遠攝）

本港天氣持續不穩，天文台在早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號。現時港鐵維持有限度服務，九巴及新巴／城巴已在早上8時30分停止服務。

港鐵

  • 港島綫  5分鐘一班車

  • 荃灣綫  5分鐘一班車

  • 觀塘綫  5分鐘一班車

  • 將軍澳綫  來往北角和寶林 5分鐘一班車；來往康城和調景嶺10分鐘一班車

  • 機場快綫  30分鐘一班車

  • 東涌綫  7分鐘一班車

  • 迪士尼綫  20分鐘一班車

  • 南港島綫  6分鐘一班車

  • 屯馬綫  6分鐘一班車

  • 東鐵綫  來往紅磡和上水6分鐘一班車；來往上水和羅湖 6至12分鐘一班車

  • 輕鐵    15-20分鐘一班車

  • 港鐵巴士   K52A、K12、K14、K17、K18暫停服務；其他路綫現時維持15-30分鐘一班車。

  • 港鐵巴士服務將於早上9時40分暫停

九巴

除路線S1及S64維持有限度服務外，九巴及龍運所有日間服務將於早上8時30分起暫停服務。

新巴／城巴

除 B3X、B5、 S1 及 S52 號線提供有限度服務外，所有日間路線將於上午 8 時 30 分起停止服務。

新大嶼山巴士

第B2、B2P及B6號線維持正常服務，直至另行通知，而第37M、38、39M由上午8時40分起維持有限度服務。

珀麗灣客運
第NR330及NR332維持有限度服務，其餘日間路線暫停服務。

愉景灣交通服務

巴士服務維持正常。

港珠澳大橋穿梭巴士服務

暫停服務

電車

暫停服務

渡輪服務

已經暫停服務
港外線
中環—長洲
-中環至長洲：暫停
-長洲至中環：暫停
中環—梅窩
-中環至梅窩：暫停
-梅窩至中環：暫停
中環—坪洲(及特別航班來往坪洲-喜靈洲)
-中環至坪洲:暫停
-坪洲至中環:暫停
-坪洲至喜靈洲:暫停
-喜靈洲至坪洲:暫停
中環—榕樹灣
-中環至榕樹灣:暫停
-榕樹灣至中環:暫停
中環—索罟灣
-中環至索罟灣:暫停
-索罟灣至中環:暫停
屯門—東涌—沙螺灣—大澳：暫停
坪洲—梅窩—芝蔴灣—長洲：暫停
香港仔—索罟灣（經模達）
-香港仔至索罟灣:暫停
-索罟灣至香港仔:暫停
中環—愉景灣
-中環至愉景灣:暫停
-愉景灣至中環:暫停
港內線
北角—紅磡—九龍城
-北角至紅磡:暫停
-北角至九龍城:暫停
-紅磡至北角:暫停
-九龍城至北角:暫停

機管局

機場今早客運航班大致正常，共有4班客運航班延誤、2班取消、1班需轉飛其他機場。

機管局呼籲旅客前往機場前瀏覽機場網頁，或透過「我的航班」流動應用程式及向航空公司查詢最新的航班資訊。

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責任編輯：曾卓鋒

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