【風暴消息】八號風球懸掛 一文看清公共運輸服務安排
本港天氣持續不穩，天文台在早上６時40分發出八號東南烈風或暴風信號。現時港鐵維持有限度服務，九巴及新巴／城巴已在早上8時30分停止服務。
港鐵
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港島綫 5分鐘一班車
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荃灣綫 5分鐘一班車
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觀塘綫 5分鐘一班車
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將軍澳綫 來往北角和寶林 5分鐘一班車；來往康城和調景嶺10分鐘一班車
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機場快綫 30分鐘一班車
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東涌綫 7分鐘一班車
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迪士尼綫 20分鐘一班車
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南港島綫 6分鐘一班車
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屯馬綫 6分鐘一班車
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東鐵綫 來往紅磡和上水6分鐘一班車；來往上水和羅湖 6至12分鐘一班車
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輕鐵 15-20分鐘一班車
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港鐵巴士 K52A、K12、K14、K17、K18暫停服務；其他路綫現時維持15-30分鐘一班車。
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港鐵巴士服務將於早上9時40分暫停
九巴
除路線S1及S64維持有限度服務外，九巴及龍運所有日間服務將於早上8時30分起暫停服務。
新巴／城巴
除 B3X、B5、 S1 及 S52 號線提供有限度服務外，所有日間路線將於上午 8 時 30 分起停止服務。
新大嶼山巴士
第B2、B2P及B6號線維持正常服務，直至另行通知，而第37M、38、39M由上午8時40分起維持有限度服務。
珀麗灣客運
第NR330及NR332維持有限度服務，其餘日間路線暫停服務。
愉景灣交通服務
巴士服務維持正常。
港珠澳大橋穿梭巴士服務
暫停服務
電車
暫停服務
渡輪服務
已經暫停服務
港外線
中環—長洲
-中環至長洲：暫停
-長洲至中環：暫停
中環—梅窩
-中環至梅窩：暫停
-梅窩至中環：暫停
中環—坪洲(及特別航班來往坪洲-喜靈洲)
-中環至坪洲:暫停
-坪洲至中環:暫停
-坪洲至喜靈洲:暫停
-喜靈洲至坪洲:暫停
中環—榕樹灣
-中環至榕樹灣:暫停
-榕樹灣至中環:暫停
中環—索罟灣
-中環至索罟灣:暫停
-索罟灣至中環:暫停
屯門—東涌—沙螺灣—大澳：暫停
坪洲—梅窩—芝蔴灣—長洲：暫停
香港仔—索罟灣（經模達）
-香港仔至索罟灣:暫停
-索罟灣至香港仔:暫停
中環—愉景灣
-中環至愉景灣:暫停
-愉景灣至中環:暫停
港內線
北角—紅磡—九龍城
-北角至紅磡:暫停
-北角至九龍城:暫停
-紅磡至北角:暫停
-九龍城至北角:暫停
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責任編輯：曾卓鋒