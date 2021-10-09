【八號風球】天文台再惹質疑市民湧至留言　「昨晚就應該要掛8號」

▲ 不少市民再到天文台fb留言表達不滿。

熱帶氣旋「獅子山」襲港，昨日持續3號風球，昨日刮風及豪雨下，跑馬地豪宅「比華利山」有棚架倒塌，壓斃一名女工，另有一名男子亦受傷送院；負責承建商華營建築指，事發時已暫停棚架工作，有關女工於地面工作，目前正配合政府調查。「獅子山」令本港昨日連場暴雨，多個地區水浸，詳情即看片

多名家長、網民昨早起已於天文台社交網站專頁留言，批評天文台無及早懸掛紅色暴雨警告訊號，令家長狼狽帶子女返校；亦有人質疑天文台在發出暴雨警報上出現誤判，斥責天文台間接釀成工業意外。天文台及後於昨午5時45分改掛黃雨，最終晚上7時25分取消所有暴雨警告。

不過市民的不忿仍未平息，今日星期六（9日）早上6時40分天文台發出發出八號東南烈風或暴風信號，不少市民隨即到天文台facebook社交平台留言「罵爆」，發帖3小時後近1500個留言，逾1700個「嬲嬲」，不少市民表示昨日大風大雨，小學生返學放學非常狼狽，質疑再「做錯決定」，又指天文台對於風球不是「預測」是「實測」，無助市民評估惡劣天氣的變化，節錄部分市民心聲：

一夜之間形勢急劇變化，本港風勢在凌晨繼續增強，部份地區如大尾篤及塔門已經受烈風影響，長洲更幾乎吹暴風。天文台終於察覺到境內風力進一步上升，改變決定上八號，總算亡羊補牢為時未晚。

香港天文台只會實測，唔會預測架，打到來先同你講

啲雨落到浸晒你大脾咪俾黑雨你囉



琴日應該8號啦，今日風平浪靜先嚟掛

風雨都細過昨天,而家先掛八號,昨天是否應該九號或十號,今日比昨天安全得多,昨天發生的事故應由天文台負責

真心希望天文台可以檢討下，發警告信號係真係可以做到有預測性嘅「警告」，而唔係下下依賴實測嘅「報告」......我絕對明白預測天氣唔容易，但我相信天文台絕對有能力做得更好，希望可以吸取今次經驗，下次有所進步

琴日有遮都無用 ，大量學生迫埋同一時間返學放學，啲雨又大，揸車都要好小心、度度啲地面積水唔切、地鐵入水，巴士變渡輪、水浸行唔到。早少少出八號或黑雨少啲人流咪好囉，不知所謂

昨日3號強風訊號持續一天，天文台昨中午前後，先後改掛紅色及黑色暴雨警告，其間有地盤女工因塌棚喪命。大批網民於天文台社交網站專頁留言，質疑太遲改掛黑雨；被問及是否存在誤判，天文台未有正面回應，僅呼籲市民減排，應對氣候變化。

天文台昨被問及是否存在誤判，助理台長（拓展、研究及政務）宋文娟表示，昨早雨量較大，是本港有紀錄以來第2次在10月發出黑色暴雨警報；又指極端天氣隨着氣候變化影響，極端大雨在頻率和強度上會不斷增加，所以全球都有需要加大力度減排，以應對氣候變化。

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記者：伍瑋瑋