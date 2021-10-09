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【求職空缺】勞工處旺角招聘會提供3400空缺　月薪最高達2.2萬元

社會 10:33 2021/10/09

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勞工處10月12及13日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會。（資訊圖片）

勞工處10月12及13日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，為求職人士提供大量不同行業的職位空缺。

為期兩日的招聘會共有約60間機構參加，合共提供超過3,400個優質職位空缺。每日分別約有三十間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括客戶服務主任、行政助理、機械技工、醫務化驗師、會計文員、店務員、保安員、司機、烘焙專員、技術員、咖啡師、接待員和生產員。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站

在是次招聘會中，約75％為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元。約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約68%的職位空缺無需相關工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街38麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料登記表格。

更多暴雨情況影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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