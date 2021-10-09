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【新冠肺炎】消息：大圍金獅花園有污水樣本對新冠病毒呈陽性　

社會 14:42 2021/10/09

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消息指大圍金獅花園有污水樣本對新冠病毒呈陽性。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，逾一個月的「清零」斷纜。昨日 （ 8日）本地不明源頭感染個案，涉一名於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員的48歲男患者，居於大圍金獅花園第一期。

消息指日（ 9日）環保署在恆常污水樣本中，發現在大圍金獅花園收集的一個樣本呈對新冠病毒呈陽性，正收集更多樣本化驗以作追蹤病例。不過涉事患者的屋苑早前已完成強制檢測，沒有發現確診病例。

【新冠肺炎】本港昨新增2宗確診個案　48歲機場貨站服務員帶變種病毒。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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