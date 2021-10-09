【污水樣本】大圍金獅花園下游沙井污水樣本　對新冠病毒呈陽性　

▲ 消息指大圍金獅花園有污水樣本對新冠病毒呈陽性。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，逾一個月的「清零」斷纜。昨日 （ 8日）本地不明源頭感染個案，涉一名於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員的48歲男患者，居於大圍金獅花園第一期。

環境保護署表示，在10月7日上午在金獅花園下游一個沙井抽取污水樣本，在10月8日深夜證實為陽性。該樣本的病毒含量較正常低，CT值為35，現時未能確定病毒是否涉及變種。

署方表示由於這兩天的暴雨及颱風關係，至現時仍未能再次抽取污水樣本，會在天氣穩定後再安排到上述地點抽取污水樣本。

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記者：伍瑋瑋