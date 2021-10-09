【青年心城】上位小花游嘉欣自爆7大慳錢法　工作外拒絕社交：拍拖要使錢

▲ 上位小花游嘉欣擔正新劇，自爆A0以極端慳家法儲姑婆本。

上位小花游嘉欣入行3年機會不斷，新劇《青年心城之撐起青春》更由她擔正主演。不過自爆A0的她現實是位超級慳妹，早前在節目《代溝關注組》細數她的超級慳家大法，僅21歲的游嘉欣已經開始儲得6位數「姑婆本」！

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屬「千禧寶寶」的游嘉欣於2018年在社交平台被發掘，邀請參加節目《電競王》後簽約成為TVB旗下big big channel藝人，至今入行三年機會不斷，包括主持節目《#後生仔傾吓偈》，還有探討香港土地問題的劇集《香港愛情故事》。

於明晚（10月10日）播出、同樣以香港土地及房屋問題作主題的新劇《青年心城之撐起青春》內，游嘉欣更「升呢」任女主角，並與《#後生仔傾吓偈》、《香港愛情故事》的舊拍擋林正峰再度合作。

▲ （劇照）

青春無限又正值上位階段的游嘉欣，其實是位「超級慳妹」，早前曾經在節目《代溝關注組》中向主持人肥媽自爆是A0，又指自己已經開始儲「姑婆本」，年僅21歲的她已經成功僅得6位數字！節目中她細數其「慳家大法」：

1. 拒絕社交

游嘉欣表示工作、賺錢以外，其餘時間完全拒絕社交，不出家門留在家中減低消費。

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▲ （instagram圖片）

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2. 自備飯盒

雖然不少拍攝工作都會包括餐飲，但游嘉欣由拍攝《#後生仔傾吓偈》起，已養成自備自家飯盒，減少叫外賣的支出。

3. 只搭公共交通工具

出門在外，游嘉欣只乘搭公共交通工具，再趕時間也不會考慮搭的士，節省交通費。

▲ （instagram圖片）

4. 不拍拖為慳錢

游嘉欣在節目中直認A0，並表示不拍拖是為了慳錢。主持人肥媽及張秀文聞言，說有男朋友反而能夠省錢，因為對方會幫你出錢，並指江嘉敏就是一個好例子，但游嘉欣則表示：「拍拖要送禮物，即係要使錢﹗」

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▲ （劇照）

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5. 只帶$100出街

節目中游嘉欣公開銀包的現金數量，當日她銀包內有$330，但她表示平日每天只會放$100在銀包，以控制每日的使費。

6. 家無Wi-Fi、冷氣

游嘉欣在拍攝劇集《香港愛情故事》時曾透露自己家住公屋，而家裡並沒有冷氣及Wi-Fi，安裝冷氣的位置更是更個空窗，每逢打風落大雨，就會有雨水入屋。

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7.不買名牌用紙袋

對於慳錢甚有心得的游嘉欣，另外一樣能幫助她錢的就是她的零購物慾，不喜好名牌的她從未買過名牌手袋，更寧願用紙袋代替：「紙袋都幾方便丫，總之慳得就慳﹗」

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