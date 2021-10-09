【聲夢傳奇】泳兒與林君蓮冼靖峰網上開騷　家人月餅蛋糕為Vincy慶生

▲ 泳兒與《聲夢》學員林君蓮及冼靖峰crossover多首歌曲。

選秀節目《聲夢傳奇》雖已告一段落，但身為導師之一的泳兒（Vincy）依然與一眾《聲夢》學員在音樂上頻頻交流。日前，Vincy舉行她首場「INTO THE THORNS LIVE」，便請來兩位《聲夢》學員林君蓮（Kaitlyn）及冼靖峰（Archie）任嘉賓，三人crossover唱出多首歌曲，不少網民讚具新鮮感。

live甫開始，Vincy便唱出其暗黑系列第一章節的第一首歌《野木蘭》，接着便與Kaitlyn合唱《所有遺失的東西》、Archie亦跟Vincy合唱重新編曲的《荊棘海》。唱完後，Vincy即表示《荊棘海》很適合Archie，Archie亦自言很喜歡繹一些玩味重的歌曲。

▲ 泳兒與冼靖峰

泳兒讚冼靖峰勤力聰明

隨後Vincy謂這是她YouTube Channel有史以來的第一個Live音樂會，Kaitlyn跟Archie聞言即受寵若驚，Archie說：「其實一開始我係好驚，因為今次係完咗比賽、演唱會後，我哋第一次的合作。」Kaitlyn則謂明白Vincy揀選《所有遺失的東西》給她唱的原因：「啲歌詞好有意思，我都好鍾意。」

演唱期間，不少網民都話這個配搭十分新鮮：「超正！」、「高水準！」、「《荊棘海》合唱版超級爆炸、越聽越好聽！」

問到找Kaitlyn及Archie任嘉賓原因，Vincy直言：「覺得佢兩個都唱得好好，音樂上，譬如Archie好多曲風都carry得到，所以今次除咗佢自己揀咗啲歌，都會揀自己一啲暗黑系列俾佢唱；Kaitlyn都係啦，雖然我哋之前唔係同一個team，但係都有接觸，覺得大家喺音樂上或者喺衣着上的品味都有啲相同，所以今次Live就邀請咗佢哋兩個。」

Vincy續說：「我欣賞Archie好勤力、聰明，同埋佢都好願意挑戰自己、嘗試唔同的嘢。譬如今次唱《荊棘海》，雖然一開始佢覺得隻歌係幾有難度，但佢都好願意去嘗試。」

▲ 泳兒與林君蓮

泳兒稱林君蓮聲線有個性

至於對Kaitlyn的評價，Vincy稱：「有把好好、好有個性嘅聲線，喺呢個樂壇裏面係比較少出現有呢一種聲線嘅女歌手，所以希望佢可以好好再發掘呢把聲，點樣再去用到爐火純青，佢係好有potential，因為我覺得聲音係天生，冇得去改變，佢有一把得天獨厚嘅聲音已經係邁向成功嘅一大步。」

問到今個月16日生日的Vincy如何慶祝及生日願望，她表示：「都係同屋企人食飯，中秋節嘅時候順便慶祝埋，亦都食咗我人生第一個嘅月餅蛋糕。」

Vincy幽默稱：「我發覺原來屋企人都幾有創意，佢哋喺月餅上面唧滿晒cream，然後再插蠟燭，外形係唔錯，但一食落去嗰個味道同口感好難形容，好複雜，我都係純粹意頭咬一啖，之後真係搞唔掂，哈哈。」

不過大嘆沒相片紀念這歷史性一刻：「因為換咗電話，我又唔識搞，電話入面資料冇晒。所以我今年其中一個生日願望係希望有番電話面嘅資料。」

最新影片推介：Anson Lo專訪