【夫妻矛盾】老婆生完第一胎休息半年不工作　新手爸「一腳踢」湊仔大呻：要養多坨沒用的肥肉

▲ 台灣一名新手爸大呻老婆生B後不工作不湊仔，並稱其為「累贅」。

作為新手爸媽，在各方面都需要互相配合，不然會產生矛盾，影響關係。台灣一名新手爸大呻，指其老婆在生完第一胎後，沒工作長達半年，在家亦沒有照顧BB，現只靠自己一個人養家，「一腳踢」照顧孩子，故感到吃力，更大呻妻子「變成一坨只會呼吸的肥肉」。

老婆半年不工作不湊仔

該名新手爸日前在網上討論區「Dcard」發文，表示老婆剛在今年3月誕下BB，最初不想她太辛苦，故建議對方不用馬上回職場工作，在家休息三個月後再上班幫忙養家。怎料老婆一休息就休息了半年多，期間沒有工作之餘，在家亦沒有湊BB，平日交由長輩幫忙湊孫，新手爸下班後再接BB回家。

請她去工作總是跟我說很累身體不舒服，不然就說自己不想工作，到底是在逃避什麼？

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要供樓養家感吃力

新手爸透露，自己現時月入只有4萬新台幣（約1.1萬港元），除了要供樓，還要給家用父母和養家，故感到十分吃力，慨嘆「現在還要多養一個沒用的累贅」。即使他已跟老婆表明，待小朋友長大後，不可能只靠自己的人工應付龐大的開銷，但遭到對方敷衍：

『好啦，我之後會好好找工作啦，我想再休息一下啦⋯』這些話我聽了不下百次，生個小孩而已就好像整個人變成一坨只會呼吸的肥肉，真不知道該怎麼辦…

網民反應兩極

帖文一出引來網民熱烈回應，有人不滿新手爸直稱老婆為「累贅」，「你講得好難聽」、「當你老婆真可憐」、「一點都不尊重人家」、「懷孕本是辛苦事，被說一團肉也不太ok啦！」

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另外亦有網民批評事主老婆，「這只是讓自己怠惰的藉口」，「老婆不出去工作真的不行」、「怎麼看也覺得是老婆的問題」。也有不少網民建議樓主再嘗試與老婆溝通，表達自己的難處，再共同尋求解決方法。

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責任編輯︰王明芳