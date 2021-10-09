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【施政報告2021】林鄭月娥強調施政報告展示香港未來　歡迎已移民市民回港

社會 12:18 2021/10/09

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特首林鄭月娥日前發表任內最後一份施政報告。（資料圖片）

特首林鄭月娥日前公布任內最後一份施政報告。她強調，冀透過今份施政報告，讓巿民看到香港的前景，所以其中一個目的是展示未來，更指歡迎已移民的巿民回港。

【施政報告2021】林鄭月娥任內最後一份《施政報告》　一文看清房屋、創科、醫療及旅遊重點。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥今早出席一個電台節目時表示，她再次提及今份施政報告是希望讓巿民看到香港的前景。被問到有關香港移民潮問題時，她回應指海外及內地公司在香港設立公司的數字有升無減，初創公司更增加超過10%，認為是信心的標準。

她續指，移民涉及多元考慮，如外國推出優惠政策，有子女想到外國讀書，移民是無可厚非。但她始終希望已移民的市民，經過某段時間後發覺香港的好而想回家時，香港仍然十分歡迎。

另外，她亦提及會將23條立法會放在優先位置，同時指出需要進行公眾諮詢，強調今次需要做足文宣工作才出台，否則可能會再被人蠱惑人心，牽起一場社會動亂，強調這是大家都不想見到的事。

被問到今份施政報告的政策要長時間推行，要下屆繼續擔任行政長官才能落實，林鄭月娥表示不認同，指香港無政黨更替，不應在一屆政府後期時出現「跛腳鴨」政府，認為要有可延續的政策。

她同時表示，政府做開拓性工作需要魄力，同時需要增加政府官員的創新能力。她認為，透過新的委聘升任方法，相信能讓具備開拓創新能力的公務員，擔任常任秘書長和部門首長等公務員高級位置。

她續指，有需要提升官員的解說能力，以更好地傳遞政府訊息；同時表示政府過去做了很多好事，卻講不出來，市民無法接收之餘，反被外界誤導，繼而打擊政府的管治。

即看最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：曾卓鋒

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