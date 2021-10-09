【姐弟情深】暖心姐姐為血癌弟弟輕撫背脊清潔 2年後近況曝光賺人熱淚

世上最珍貴的感情莫過於親情。美國一位母親兩年前分享了一張令人動容的照片，家中5歲女兒的在廁所裏輕撫患有白血病（血癌）弟弟，之後更幫弟弟清潔，照片一出感動萬千網民。而兩姐弟兩年後近況曝光賺人熱淚。

綜合外媒報道，Kaitlin Burge和丈夫還有三個兒女居住在美國德州，家中僅有4歲的兒子Beckett，於兩年前確診急性淋巴細胞白血病，他在醫院接受了幾個月的化療和輸血治療。每次化療結束後，他都會嚴重嘔吐、食不下嚥。

Becket的姐姐Aubrey，心疼弟弟因為生病吃不下飯，整個人都變得瘦巴巴。自弟弟患病以來，就甚少和朋友出外玩耍，無時無刻都想陪伴在弟弟身邊。

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媽媽Kaitlin拍下照片的當天，弟弟要到醫院接受化療，姐姐Aubrey堅持早起陪弟弟去醫院。完成化療回家後，弟弟感到不適跑到廁所嘔吐，期間Aubrey一直守候在弟弟身邊，不時輕撫他的背部，並安慰他說，

沒事的，一切都會好起來！

弟弟嘔吐完後，Aubrey幫他清潔雙手，並扶他到沙發上坐著休息，其後更主動清理廁所、浴室。

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母親Kaitlin在一旁將過程記錄下來，她被兩姐弟的感情所震撼，形容他們之間有一種「珍貴的羈絆」。她有說，看到女兒Aubrey如此懂事，她感到很欣慰，但另一方面又心疼兩姐弟年紀輕輕就要承受這麽多，

以弟弟目前的病況來說，不知道兩姐弟能否永遠相伴一輩子。

兩年後，現時 Beckett 已經6歲了，媽媽分享了兒子今年8月終完成化療，並重返校園的好消息，并曝光兩姐弟近況，稱兒子雖仍要面對一些化療的副作用，但整體來說目前健康狀況良好。兒子更重返校園，與姐姐一樣，可以走路上學及踩單車放學。

媽媽稱，兩姐弟現在間中會有些少爭吵，但這是兒子重拾活力的表現，兩姐弟早就形成了無人可取替的親密關係。大批網民紛紛送上祝福，希望兩姊弟會健康成長。

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責任編輯︰王明